Лемпард дав характеристику Мудрику напередодні матчу з Реалом у ЛЧ

Михайло Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард поділився думкою про прогрес українського легіонера лондонців Михайла Мудрика. При цьому наставник оцінив шанси "синіх" пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів.

"Челсі" програв перший матч "Реалу" на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 0:2, нагадує Yahoo Sports.

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Український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик зіграв за столичну команду 11 поєдинків у всіх турнірах. Молодий футболіст записав на свій рахунок дві результативні передачі - це більше, ніж у будь-якого іншого футболіста "синіх".

"У Михайла були моменти, коли він мав реальну загрозу. Нам потрібно спробувати знайти способи створювати моменти для нього на регулярній основі.

Мені подобається працювати з ним. Ви повинні розуміти, що він новий гравець і нещодавно в АПЛ. Це справжній талант, хоча поки що й "сирий". Важливо, як ми зможемо впровадити його в команду", — розповів Френк Лемпард.

Френк Лемпард на пресконференції. Фото: REUTERS/Toby Melville

Про шанси у матчі-відповіді ЛЧ з "Реалом"

Мудрик відіграв домашній поєдинок АПЛ проти "Брайтона" (1:2). Швидше за все, у зустрічі у відповідь 1/4 Ліги чемпіонів українця знову замінить в основі команди Рахім Стерлінг.

"Ми не в тому становищі, в якому хотіли б бути. Це не означає, що команда демотивована. Ми маємо шанс пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів. У футболі повинні брати на себе відповідальність як окремі гравці, так і вся команда. Це важлива частина ігри. У "Челсі" все ще є шанс", — заявив Френк Лемпард.

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