Супряга исчезла из заявки Динамо на матче — может не вернуться на поле

Владислав Супряга борется с Николаем Матвиенко. Фото: УНИАН

Бывший форвард молодежной сборной Украины Владислав Супряга уже давно не выходил на поле. Молодой футболист стал жертвой целого комплекса проблем.

Супряга чувствует как физический, так и психологический дискомфорт, сообщает Цыганык LIVE.

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Владислав Супряга в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Проблемы Супряги в "Динамо"

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что произошло с футболистом, который становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 и забивал в финале того турнира. Сейчас форвард далек от оптимальной формы.

"Супряга в запасе, он тренируется, готовится к матчам. В то же время Ванат стал много забивать. Сейчас Луческу возлагает на него большие надежды. Сейчас Супряге будет очень тяжело. Ванат стал незаменимым футболистом основы, он чувствует себя комфортно.

Супряга растерял свое счастье. Очень давно он не играл, давно не забивал. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Супряга сейчас вернулся на тот уровень, который бы говорил о возможности претендовать на место в основе "Динамо". Будем откровенны, есть серьезные проблемы. Серьезные проблемы с подходом к работе, с пониманием своего места в "Динамо", — рассказал журналист.

Недавно наставник киевской команды Мирча Луческу раскритиковал ветерана Гармаша, который не смог проявить себя в игре против "Руха". Цыганык отметил, что это касается и Супряги. Некоторые футболисты "Динамо" снизили требования к себе.

Контракт Владислава Супряги с киевским "Динамо" действует до лета 2025 года.

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