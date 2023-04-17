Супряга зник з заявки Динамо на матчі — може не повернутись на поле

Владислав Супряга бореться з Миколою Матвієнком. Фото: УНІАН

Колишній форвард молодіжної збірної України Владислав Супряга давно не виходив на поле. Молодий футболіст став жертвою цілого комплексу проблем.

Супряга відчуває як фізичний, так і психологічний дискомфорт, повідомляє Циганик LIVE.

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У сезоні-2022/2023 атакуючий потенціал "Динамо" сильно знизився. При цьому кілька нападаючих пішли зі столичного клубу взимку, а Владислав Супряга просто перестав виходити на поле.

Владислав Супряга у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Проблеми Супряги в "Динамо"

Журналіст Ігор Циганик розповів про те, що сталося з футболістом, який ставав чемпіоном світу у складі збірної України U-20 та забивав у фіналі того турніру. Нині форвард далекий від оптимальної форми.

"Супряга у запасі, він тренується, готується до матчів. Водночас Ванат став багато забивати. Зараз Луческу покладає на нього великі надії. Зараз Супрязі буде дуже важко. Ванат став незамінним футболістом основи, він почувається комфортно.

Супряга розгубив своє щастя. Дуже давно він не грав, давно не забивав. Я не знаю, що має статися, щоб Супряга зараз повернувся на той рівень, який говорив би про можливість претендувати на місце в основі "Динамо". Будемо відвертими, є серйозні проблеми. Серйозні проблеми з підходом до роботи, з розумінням свого місця у "Динамо", — розповів журналіст.

Нещодавно наставник київської команди Мірча Луческу розкритикував ветерана Гармаша, який не зміг виявити себе у грі проти "Руху". Циганик зазначив, що це стосується й Супряги. Деякі футболісти "Динамо" понизили вимоги до себе.

Контракт Владислава Супряги з київським "Динамо" діє до літа 2025 року.

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