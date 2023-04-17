Ребров и УАФ договорились о контракте — сборная Украины скоро получит тренера

Сергей Ребров наблюдает за матчем. Фото: УНИАН

Руководство Украинской Ассоциации футбола (УАФ) достигло договоренности с Сергеем Ребровым о контракте на пост главного тренера национальной команды.

В ближайшее время о соглашении будет объявлено официально, сообщает "Вацко Live".

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Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров станет новым наставником сборной Украины по футболу. Он достиг принципиальной договоренности с УАФ по поводу подписания контракта. Стороны заключат официальное соглашение уже в ближайшее время.

Сергей Ребров во время матча Лиги чемпионов. Фото: УНИАН

"Есть хорошие новости. Думаю, вопрос с тренером сборной Украины можно закрывать. Есть информация, что президент УАФ Павелко очень доволен, потому что договорился с Ребровым. Теперь нужно договориться с помощниками Сергея Реброва. Возможно, объявят через две-три недели", — рассказал футбольный журналист Виктор Вацко.

Срок действия контракта тренера с УАФ

Ребров подпишет с УАФ контракт сроком до середины 2026 года. Он постарается вывести сборную Украины на Кубок Мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Не исключено, что уже Сергей Ребров будет готовить сборную Украины к товарищескому матчу с Германией, а также к поединкам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. Все эти встречи состоятся в июне 2023 года.

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