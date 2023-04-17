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Ребров и УАФ договорились о контракте: сборная Украины скоро получит тренера

17 апреля 2023 18:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров и УАФ договорились о контракте — сборная Украины скоро получит тренера
Сергей Ребров наблюдает за матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство Украинской Ассоциации футбола (УАФ) достигло договоренности с Сергеем Ребровым о контракте на пост главного тренера национальной команды. 

В ближайшее время о соглашении будет объявлено официально, сообщает "Вацко Live". 

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Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров станет новым наставником сборной Украины по футболу. Он достиг принципиальной договоренности с УАФ по поводу подписания контракта. Стороны заключат официальное соглашение уже в ближайшее время. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча Лиги чемпионов. Фото: УНИАН

"Есть хорошие новости. Думаю, вопрос с тренером сборной Украины можно закрывать. Есть информация, что президент УАФ Павелко очень доволен, потому что договорился с Ребровым. Теперь нужно договориться с помощниками Сергея Реброва. Возможно, объявят через две-три недели", — рассказал футбольный журналист Виктор Вацко. 

Срок действия контракта тренера с УАФ

Ребров подпишет с УАФ контракт сроком до середины 2026 года. Он постарается вывести сборную Украины на Кубок Мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. 

Не исключено, что уже Сергей Ребров будет готовить сборную Украины к товарищескому матчу с Германией, а также к поединкам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. Все эти встречи состоятся в июне 2023 года. 

Напомним, стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

В услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

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