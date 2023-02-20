Сергей Ребров не подписывал с УАФ контракт для работы в сборной Украины

У "сине-желтых" до сих пор нет главного тренера

Украинская ассоциация футбола пока не подписала документы о будущем назначении Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды.

Все договоренности со специалистом являются устными, рассказал спортивный журналист Виктор Вацко.

48-летний Сергей Ребров является главным кандидатом на вакантный пост главного тренера сборной Украины по футболу. До лета текущего года ему необходимо отработать контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Перспективы Реброва в сборной Украины

Предполагалось, что в ближайшие несколько месяцев исполнять обязанности наставника "сине-желтых" будет Руслан Ротань, а уже летом к команде присоединится Сергей Ребров. Эта информация подавалась многими СМИ, как уже практически свершившийся факт. Однако спортивный журналист Виктор Вацко уверен, что в этой истории далеко не все понятно.

"Не понимаю, как сейчас будет развиваться ситуация с главным тренером сборной Украины после этого мартовского "исполнения обязанностей" Русланом Ротанем.

Наши медиа утверждают, что уже в марте Андрей Павелко представит Сергея Реброва, что обо всем договорились, а затягивают историю, чтобы не обидеть шейхов, владельцев "Аль-Айна". Чтобы они в порыве возможного гнева не бросили Реброва на деньги.

Но если взять телефон в руки и сделать несколько звонков, узнаешь, что никаких задокументированных договоренностей с Ребровым и УАФ еще нет. Да, устно о чем-то договаривались, но это было уже достаточно давно. И во что-то, что имеет хотя бы малейший юридический вес, так и не трансформировалось", — рассказал Виктор Вацко.

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