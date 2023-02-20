Сергій Ребров не підписував з УАФ контракт для роботи у збірній України

У "синьо-жовтих" досі немає головного тренера

Українська асоціація футболу поки що не підписала документи про майбутнє призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера національної команди.

Усі домовленості зі спеціалістом є усними, розповів спортивний журналіст Віктор Вацко.

48-річний Сергій Ребров є головним кандидатом на вакантну посаду головного тренера збірної України з футболу. До літа поточного року йому необхідно відпрацювати контракт із клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

Перспективи Реброва у збірній України

Передбачалося, що найближчими кількома місяцями виконуватимуть обов'язки наставника "синьо-жовтих" Руслан Ротань, а вже влітку до команди приєднається Сергій Ребров. Ця інформація подавалася багатьма ЗМІ, як факт, що вже практично відбувся. Проте спортивний журналіст Віктор Вацко впевнений, що у цій історії далеко не все зрозуміло.

"Не розумію, як зараз розвиватиметься ситуація з головним тренером збірної України після цього березневого "виконання обов'язків" Русланом Ротанем.

Наші медіа стверджують, що вже у березні Андрій Павелко представить Сергія Реброва, що про все домовилися, а затягують історію, щоб не образити шейхів, власників Аль-Айну. Щоб вони у пориві можливого гніву не кинули Реброва за власний кошт.

Але якщо взяти телефон до рук і зробити кілька дзвінків, дізнаєшся, що жодних задокументованих домовленостей із Ребровим та УАФ ще немає. Так, усно про щось домовлялися, але це було вже досить давно. І на щось, що має хоча б найменшу юридичну вагу, так і не трансформувалося", — розповів Віктор Вацко.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв на виїзді "Астон Віллу". Захисник Олександр Зінченко зробив подарунок одному із юних уболівальників команди.

Нагадаємо, воротар "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".