Евгений Коноплянка возвращается в сборную Украины

Ветеран попал в расширенную заявку сборной Украины на матч с Англией

Известный полузащитник Евгений Коноплянка сможет снова надеть футболку сборной Украины. У него есть шанс выйти на поле уже в марте в составе национальной команды.

Ветеран вошел в расширенный список футболистов, который формирует Руслан Ротань, сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

33-летний Евгений Коноплянка вернется в Украину для того, чтобы снова сыграть за национальную команду. У него есть возможность сыграть за "сине-желтых" в товарищеских матчах, которые состоятся в марте 2023 года. Соперником украинцев в одном из этих поединков будет сборная Англии.

По итогам этих матчей новый тренерский штаб украинской национальной команды сформирует список игроков, которые будут регулярно вызываться в лагерь сборной Украины.

Проблемы Коноплянки и шанс для Ротаня

Для Евгения Коноплянки это шанс реанимировать карьеру, которая в последние годы постепенно клонилась к закату. В настоящее время полузащитник играет за польскую команду "Краковия", в которую он перешел в 2022 году. До этого травмы помешали Коноплянке пробиться в основу "Шахтера", за который он сыграл за три года меньше 30 матчей.

Также Игорь Бурбас сообщил, что в тренерский штаб сборной Украины войдут Сергей Кравченко, Евгений Гресь, Виталий Рева. Остается вопрос, кто станет наставником национальной команды. Им может оказаться Сергей Ребров или Руслан Ротань. В случае, если Ребров не сможет досрочно расторгнуть контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ до лета 2023 года, Ротань будет временно выполнять обязанности главного тренера команды.

Напомним, полузащитник "Барселоны" Гави получил желтую карточку в первом поединке 1/16 плей-офф Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Из-за дисквалификации он не примет участие в ответном поединке.

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине.

А Тьерри Анри рассказал, что необходимо "Арсеналу" для того, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона.