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Євген Коноплянка повертається до збірної України: це особисте рішення Руслана Ротаня

17 лютого 2023 18:31
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Євген Коноплянка повертається до збірної України
Ветеран потрапив до розширеної заявки збірної України на матч з Англією
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий півзахисник Євген Коноплянка зможе знову одягнути футболку збірної України. Має шанс вийти на поле вже в березні у складі національної команди.

Ветеран увійшов до розширеного списку футболістів, який формує Руслан Ротань, повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас.

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33-річний Євген Коноплянка повернеться до України, щоб знову зіграти за національну команду. Він має можливість зіграти за "синьо-жовтих" у товариських матчах, які відбудуться у березні 2023 року. Суперником українців в одному із цих поєдинків буде збірна Англії.

Євген Коноплянка

За підсумками цих матчів новий тренерський штаб української національної команди сформує список гравців, які регулярно викликатимуться до табору збірної України.

Проблеми Коноплянки та шанс для Ротаня

Для Євгена Коноплянки це шанс реанімувати кар'єру, яка останніми роками поступово хилилася до заходу сонця. Наразі півзахисник грає за польську команду "Краковія", до якої він перейшов у 2022 році. До цього травми завадили Коноплянці пробитися в основу "Шахтаря", за який він зіграв за три роки менше ніж 30 матчів.

Також Ігор Бурбас повідомив, що до тренерського штабу збірної України увійдуть Сергій Кравченко, Євген Гресь, Віталій Рева. Залишається питання, хто стане наставником національної команди. Ним може виявитися Сергій Ребров чи Руслан Ротань. Якщо Ребров не зможе достроково розірвати контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ до літа 2023 року, Ротань тимчасово виконуватиме обов'язки головного тренера команди.

Нагадаємо, півзахисник "Барселони" Гаві отримав жовту картку у першому поєдинку 1/16 плей-офф Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед". Через дискваліфікацію він не візьме участь у поєдинку у відповідь.

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