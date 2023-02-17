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Удачная замена Мудрику: молодого футболиста "Шахтера" могут признать игроком тура в Лиге Европы

17 февраля 2023 11:31
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Дмитрий Крыськив может быть признан игроком тура в Лиге Европы
Новая звезда "горняков" получила признание в Европе
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" выиграл первый матч 1/16 Лиги Европы у французского "Ренна" со счетом 2:1. У "горняков" высокие шансы пройти в следующую стадию плей-офф турнира. 

Один из полузащитников донецкой команды может быть признан лучшим футболистом игрового дня, сообщает официальный Twitter-аккаунт Лиги Европы. 

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По итогам первых матчей 1/16 Лиги Европы была представлена четверка футболистов, каждый из которых может завоевать звание лучшего игрока вечера. 

Одним из таких футболистов оказался полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Именно 22-летний воспитанник харьковского "Металлиста" вывел "горняков" вперед в поединке против "Ренна" (2:1). Формально Дмитрий Крыськив должен заменить в донецкой команде ушедшего Михаила Мудрика. 

С украинцем конкурируют три других футболиста. Это защитник французского "Монако" Аксель Дисаси, на счету которого гол "Байеру" (3:2). Среди номинантов оказался форвард испанской "Севильи" Лукас Окампос, который отличился в матче с ПСВ (3:0). Четвертым претендентом является нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который забил "Барселоне" на "Камп Ноу" (2:2).

Обладатель этой награды будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола. 

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине. 

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