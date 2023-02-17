Дмитро Криськів може бути визнаний гравцем туру в Лізі Європи

Вдала заміна Мудрику: молодого футболіста "Шахтаря" можуть визнати гравцем туру у Лізі Європи
Донецький "Шахтар" виграв перший матч 1/16 Ліги Європи у французького "Ренну" з рахунком 2:1. У "гірників" високі шанси пройти у наступну стадію плей-офф турніру.
Один із півзахисників донецької команди може бути визнаний найкращим футболістом ігрового дня, повідомляє офіційний Twitter-акаунт Ліги Європи.
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Найкращі футболісти Ліги Європи
За підсумками перших матчів 1/16 Ліги Європи було представлено четвірку футболістів, кожен з яких може завоювати звання найкращого гравця вечора.
Four top goals to choose from! A, B, C або D? ⚽️🤷 @Heineken || #UELGOTW || #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
Одним із таких футболістів виявився півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів. Саме 22-річний вихованець харківського "Металіста" вивів "гірників" уперед у поєдинку проти "Ренна" (2:1). Формально Дмитро Криськів повинен замінити в донецькій команді Михайла Мудрика.
Who gets your vote? 🗳️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
🌟 Lucas Ocampos
🌟 Marcus Rashford
🌟 Dmytro Kryskiv
🌟 Axel Disasi @hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
З українцем конкурують троє інших футболістів. Це захисник французького "Монако" Аксель Дісасі, на рахунку якого гол "Байєру" (3:2). Серед номінантів виявився форвард іспанської "Севільї" Лукас Окампос, який відзначився у матчі із ПСВ (3:0). Четвертим претендентом є нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд, який забив "Барселоні" на "Камп Ноу" (2:2).
Володаря цієї нагороди буде визначено шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.
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