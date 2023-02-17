Дмитро Криськів може бути визнаний гравцем туру в Лізі Європи

Нова зірка "гірників" здобула визнання в Європі

Донецький "Шахтар" виграв перший матч 1/16 Ліги Європи у французького "Ренну" з рахунком 2:1. У "гірників" високі шанси пройти у наступну стадію плей-офф турніру.

Один із півзахисників донецької команди може бути визнаний найкращим футболістом ігрового дня, повідомляє офіційний Twitter-акаунт Ліги Європи.

Найкращі футболісти Ліги Європи

За підсумками перших матчів 1/16 Ліги Європи було представлено четвірку футболістів, кожен з яких може завоювати звання найкращого гравця вечора.

Одним із таких футболістів виявився півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів. Саме 22-річний вихованець харківського "Металіста" вивів "гірників" уперед у поєдинку проти "Ренна" (2:1). Формально Дмитро Криськів повинен замінити в донецькій команді Михайла Мудрика.

Who gets your vote? 🗳️



🌟 Lucas Ocampos

🌟 Marcus Rashford

🌟 Dmytro Kryskiv

🌟 Axel Disasi @hankookreifen || #UELPOTW || #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023

З українцем конкурують троє інших футболістів. Це захисник французького "Монако" Аксель Дісасі, на рахунку якого гол "Байєру" (3:2). Серед номінантів виявився форвард іспанської "Севільї" Лукас Окампос, який відзначився у матчі із ПСВ (3:0). Четвертим претендентом є нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд, який забив "Барселоні" на "Камп Ноу" (2:2).

Володаря цієї нагороди буде визначено шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.

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