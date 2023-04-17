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Ребров та УАФ домовилися про контракт: збірна України скоро отримає тренера

17 квітня 2023 18:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров та УАФ домовилися про контракт — збірна України скоро отримає тренера
Сергій Ребров спостерігає за матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво Української Асоціації футболу (УАФ) досягло домовленості із Сергієм Ребровим про контракт на посаду головного тренера національної команди.

Найближчим часом про угоду буде оголошено офіційно, повідомляє "Вацко Live".

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Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров стане новим наставником збірної України з футболу. Він досяг принципової домовленості з УАФ щодо підписання договору. Сторони укладуть офіційну угоду вже найближчим часом.

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: УНІАН

"Є хороші новини. Думаю, питання з тренером збірної України можна закривати. Є інформація, що президент УАФ Павелко дуже задоволений, бо домовився з Ребровим. Тепер треба домовитися з помічниками Сергія Реброва. Можливо, оголосять за два-три тижні", — розповів футбольний журналіст Віктор Вацко.

Термін дії контракту тренера з УАФ

Ребров підпише з УАФ контракт на строк до середини 2026 року. Він намагатиметься вивести збірну України на Кубок Світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

Не виключено, що Сергій Ребров готуватиме збірну України до товариського матчу з Німеччиною, а також до поєдинків відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Усі ці зустрічі відбудуться у червні 2023 року.

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