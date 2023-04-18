На Ярмоленка чекають у Стамбулі — вихованець Динамо обирає новий клуб

Андрій Ярмоленко забив за збірну України Фото: УНІАН

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в одному із турецьких клубів. У його послугах зацікавлені одразу кілька команд.

У Туреччині Ярмоленко буде заробляти майже стільки, скільки він отримує в ОАЕ, повідомляє hurriyet.

Читайте також:

Київське "Динамо" майже напевно не зможе повернути свого вихованця Андрія Ярмоленка влітку 2023 року. Причина полягає у фінансових складностях, яких зазнала українська команда.

Півзахисник заробляє в ОАЕ 5,98 млн євро на рік. Його контракт із "Аль-Айном" діє до літа поточного року. У разі, якщо головний тренер команди Сергій Ребров продовжить угоду з клубом, те саме зробить і Андрій Ярмоленко. На рахунку українця дев'ять м'ячів та три результативні передачі у 19 матчах чемпіонаті ОАЕ.

Претенденти на Ярмоленка

Паралельно хавбеком цікавляться інші клуби. Його хочуть бачити у себе одразу кілька турецьких команд. Варіант із "Фенербахче" може не спрацювати. На кандидатурі Ярмоленка наполягає головний тренер команди Жезуш, але він швидше за все піде з "Фенербахче" наприкінці сезону.

А ось варіант із командою "Касимпаша" є більш імовірним. "Апачі" загрузли в середині турнірної таблиці й дуже мало забивають. У клубі зацікавлені у тому, щоб безкоштовно підписати досвідченого українського півзахисника.

Нагадаємо, у послугах Віктора Циганкова зацікавилося одразу кілька клубів. Найближчого літа хавбек може залишити "Жирону".

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард дав характеристику Михайлу Мудрику. Він все ще чекає на прогрес від українця.

Український півзахисник Руслан Маліновський став запасним гравцем "Марселя". Тренер команди пояснив це рішення.

Стало відомо, хто може стати наступним суперником Олександра Усика після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі.