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На Ярмоленка чекають у Стамбулі: вихованець "Динамо" обирає новий клуб

18 квітня 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На Ярмоленка чекають у Стамбулі — вихованець Динамо обирає новий клуб
Андрій Ярмоленко забив за збірну України Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в одному із турецьких клубів. У його послугах зацікавлені одразу кілька команд.

У Туреччині Ярмоленко буде заробляти майже стільки, скільки він отримує в ОАЕ, повідомляє hurriyet.

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Півзахисник заробляє в ОАЕ 5,98 млн євро на рік. Його контракт із "Аль-Айном" діє до літа поточного року. У разі, якщо головний тренер команди Сергій Ребров продовжить угоду з клубом, те саме зробить і Андрій Ярмоленко. На рахунку українця дев'ять м'ячів та три результативні передачі у 19 матчах чемпіонаті ОАЕ.

Претенденти на Ярмоленка

Паралельно хавбеком цікавляться інші клуби. Його хочуть бачити у себе одразу кілька турецьких команд. Варіант із "Фенербахче" може не спрацювати. На кандидатурі Ярмоленка наполягає головний тренер команди Жезуш, але він швидше за все піде з "Фенербахче" наприкінці сезону.

А ось варіант із командою "Касимпаша" є більш імовірним. "Апачі" загрузли в середині турнірної таблиці й дуже мало забивають. У клубі зацікавлені у тому, щоб безкоштовно підписати досвідченого українського півзахисника.

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