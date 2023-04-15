Ребров и Ярмоленко вывели "Аль-Айн" в финал Кубка Президента ОАЭ

Капитан сборной совершил курьезный ассист. Фото: twitter.com/alainfcae

"Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва пробился в финал Кубка Президента ОАЭ, одержав в двухматчевом полуфинальном противостоянии "Аль-Васл". Андрей Яромленко записал на свой счет голевой пас.

Подробности успеха украинцев в материале Новини.LIVE.

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После первого полуфинала, в котором команды сыграли вничью 0:0, коллектив украинского тренера в ответном матче одолел соперников со счетом 1:0.

Непосредственный вклад в победу "Аль-Айна" внес украинский вингер Андрей Ярмоленко, записавший на свой счет результативную передачу, правда, этот ассист получился довольно курьезным.

На 24-й минуте встречи украинец пытался пробить после прострела с фланга, не попал по мячу, но тот удачно отскочил к партнеру по команде Эрика, который и поразил ворота соперника.

بدأ الهجمة وأنهاها بنفسه..

إيريك يسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة يسارية على الطائر #العين_الوصل #كاس_رشل . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

Соперником "Аль-Айна" в кубковом финале будет "Аль-Шарджа", в составе которого играют Миралем Пьянич, Пако Алькасер и Константинос Манолас.

В полуфинале "Аль-Шарджа" прошла "Аджман". После победы со счетом 2:1 в первом матче, они уступили в основное время ответного матча 0:1, но Джанини забил в овертайме.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе Аль-Айна 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

В рамках 22 тура чемпионата ОАЭ коллектив Сергея Реброва одержал уверенную победу в матче со счетом 3:0. Один из голов "боссов" на свой счет записал Андрей Ярмоленко.

Стоит отметить, что команда Реброва и Ярмоленко идет на 2-м месте с 44 очками в активе, отставая от "Аль-Ахли" на пять пунктов.

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