Ребров та Ярмоленко вивели "Аль-Айн" у фінал Кубка Президента ОАЕ

Капітан збірної зробив курйозний асист. Фото: twitter.com/alainfcae

"Аль-Айн" під керівництвом Сергія Реброва пробився у фінал Кубка Президента ОАЕ, здолавши у двоматчевому півфінальному протистоянні "Аль-Васл". Андрій Яромленко записав на свій рахунок гольовий пас.

Подробиці успіху українців в матеріалі Новини.LIVE.

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Після першого півфіналу, у якому команди зіграли внічию 0:0, колектив українського тренера у матчі-відповіді здолав суперників з рахунком 1:0.

Безпосередній внесок в перемогу "Аль-Айна" вніс український вінгер Андрій Ярмоленко, який записав на свій рахунок результативну передачу, щоправда, цей асист вийшов досить курйозним.

На 24-й хвилині зустрічі українець намагався пробити після прострілу з флангу, не влучив по м'ячу, але той від нього вдало відскочив до партнера по команді Еріка, який і вразив ворота суперника.

بدأ الهجمة وأنهاها بنفسه..

إيريك يسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة يسارية على الطائر#العين_الوصل#كاس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/OfO2lUTmv1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

Суперником "Аль-Айна" в кубковому фіналі буде "Аль-Шарджа", в складі якого грають Міралем П'яніч, Пако Алькасер та Константінос Манолас.

У півфіналі "Аль-Шарджа" пройшла "Аджман". Після перемоги з рахунком 2:1 в першому матчі, вони поступиоись в основний час матча-відповіді 0:1, але Джаніні забив в овертаймі.

Зазначимо, що цього сезону Ярмоленко провів у складі Аль-Айна 26 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав шість результативних передач.

У рамках 22 туру чемпіонату ОАЕ колектив Сергія Реброва здобув впевнену перемогу в матчі з рахунком 3:0. Один із голів "босів" на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко.

Варто зазначити, що команда Реброва і Ярмоленка йде на 2 місці з 44 очками в активі, відстаючи від "Аль-Ахлі" на п'ять пунктів.

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