Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ребров та Ярмоленко вивели "Аль-Айн" у фінал Кубка Президента ОАЕ arrow

Ребров та Ярмоленко вивели "Аль-Айн" у фінал Кубка Президента ОАЕ

15 квітня 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ребров та Ярмоленко вивели Аль-Айн у фінал Кубка Президента ОАЕ
Капітан збірної зробив курйозний асист. Фото: twitter.com/alainfcae
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Аль-Айн" під керівництвом Сергія Реброва пробився у фінал Кубка Президента ОАЕ, здолавши у двоматчевому півфінальному протистоянні "Аль-Васл". Андрій Яромленко записав на свій рахунок гольовий пас.

Подробиці успіху українців в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Після першого півфіналу, у якому команди зіграли внічию 0:0, колектив українського тренера у матчі-відповіді здолав суперників з рахунком 1:0.

Безпосередній внесок в перемогу "Аль-Айна" вніс український вінгер Андрій Ярмоленко, який записав на свій рахунок результативну передачу, щоправда, цей асист вийшов досить курйозним.

На 24-й хвилині зустрічі українець намагався пробити після прострілу з флангу, не влучив по м'ячу, але той від нього вдало відскочив до партнера по команді Еріка, який і вразив ворота суперника.

Суперником "Аль-Айна" в кубковому фіналі буде "Аль-Шарджа", в складі якого грають Міралем П'яніч, Пако Алькасер та Константінос Манолас.

У півфіналі "Аль-Шарджа" пройшла "Аджман". Після перемоги з рахунком 2:1 в першому матчі, вони поступиоись в основний час матча-відповіді 0:1, але Джаніні забив в овертаймі.

Зазначимо, що цього сезону Ярмоленко провів у складі Аль-Айна 26 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав шість результативних передач.

У рамках 22 туру чемпіонату ОАЕ колектив Сергія Реброва здобув впевнену перемогу в матчі з рахунком 3:0. Один із голів "босів" на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко. 

Варто зазначити, що команда Реброва і Ярмоленка йде на 2 місці з 44 очками в активі, відстаючи від "Аль-Ахлі" на п'ять пунктів.

Уряд України випустив наказ, який може негативно позначитися на всіх вітчизняних спортсменах. Це відкине розвиток будь-якого виду спорту на десятиліття у минуле.

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Євген Селезньов розповів, як змінилася його думка щодо росіян після початку повномасштабного вторгнення в Україну взимку 2022 року.

Відомий футболіст столичного "Динамо" Владислав Супряга перестав ховати ім'я своєї нової обраниці. Їй виявилася відома українська модель.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB