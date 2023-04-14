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"Попередили, що розстріляють": ексфорвард "Шахтаря" не може повернутися додому

14 квітня 2023 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Попередили, що розстріляють — ексфорвард Шахтаря не може повернутися додому
Євген Селезньов під час матчу за "Минай". Фото: Уніан
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Євген Селезньов розповів, як змінилася його думка щодо росіян після початку повномасштабного вторгнення в Україну взимку 2022 року.

Відомий спортсмен зізнався, що вже давно не може повернутися до рідного міста, повідомляє Sport.ua.

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Євген Селезньов є третім у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України з футболу. Він захищав кольори національної збірної, донецького "Шахтаря" та кількох інших команд.

 

Немає повернення назад

В останні роки Селезньов мешкає в Ужгороді. Вже понад рік він займається волонтерською діяльністю. Спортсмен зізнався, що вже дев'ять років не був у рідній Макіївці.

"Там досі залишаються близькі мені люди. Я розумів, що відбувається, завжди, але ще плекав ілюзії, що про щось можна домовлятися. 24 лютого 2022-го — точка неповернення. Після Маріуполя, Ірпеня, Бучі, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Житомира прощення агресорам немає. Можу тільки сказати, що зараз щиро захоплююся тим, що роблять наші воїни в Бахмуті. Це герої. А цим чудовиськам, вибачте, до х...я честі, щоб про них стільки говорити.

Востаннє я був у Макіївці на початку 2014-го, тобто до війни. З того часу їздити не ризикую. Мене попередили, що розстріляють, якщо там зустрінуть", — розповів Євген Селезньов.

Євген Селезньов
Євген Селезньов під час матчу УПЛ. Фото: Уніан

Зміни у свідомості

Форвард зізнався, що повномасштабне вторгнення росіян в Україну назавжди змінило його сприйняття дійсності. І повернення до стану до 2022 року вже неможливе.

"Те, що наробила Росія, не вкладається в голові. Це нелюди. Тварини на таке не здатні", — додав футболіст.

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