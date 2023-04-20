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Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

20 квітня 2023 15:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку
Катерина Усик на відпочинку. Фото: Instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Подружжя Олександр та Катерина Усик продовжують відновлювати сили на відпочинку за кордоном. Дружина українського боксера ділиться з уболівальниками фотографіями з курорту.

Усик та його родина відпочивають в іспанській Малазі, судячи з фотографій на сторінці Катерини в Instagram.

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Олександр та Катерина Усик
Олександр та Катерина Усик на відпочинку. Фото: Instagram

Де відпочивають Олександр та Катерина?

Усик поки що не думає про те, хто стане його наступним суперником: Філіп Хргович чи Даніель Дюбуа. Олександр разом із дружиною Катериною та дітьми відпочиває в Іспанії. Зоряна пара обрала місцем для відновлення сил місцеву Малагу.

Катерина Усик
Катерина Усик біля басейну. Фото: Instagram

Олександр та Катерина гуляють уздовж морського узбережжя, обідають з дітьми в ресторані, тримаються за руки та насолоджуються спокійними днями у суспільстві один одного.

Крім цього, Катерина Усик поділилася з передплатниками кадрами своєї спекотної фотосесії в новому модному купальнику. Фігура дружини українського спортсмена має ідеальний вигляд. Судячи з посмішки дівчини, вона й сама про це знає.

Катерина Усик
Катерина Усик у чорному купальнику. Фото: Instagram

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