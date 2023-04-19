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Роналду чуть не задушил соперника из-за поражения "Аль-Насра": видео

19 апреля 2023 08:23
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Роналду чуть не задушил соперника из-за поражения Аль-Насра — видео
Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном матче 25 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграл в гостях против "Аль-Хиляля". Хозяева поля вырвали победу в напряженной борьбе. 

Криштиану Роналду не помог своей команде, зато снова дал волю эмоциям, сообщают Новини.LIVE

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"Аль-Наср" продолжает борьбу за чемпионский титул в Саудовской Аравии. В 25 туре команда Криштиану Роналду упустила возможность догнать в турнирной таблице "Аль-Иттихад". 

Эмоции Роналду

Это был первый поединок "Аль-Насра" под руководством нового главного тренера. После увольнения Руди Гарсию команду временно возглавил Динко Еличич. Его дебют не удался. 

"Аль-Наср" уступил в гостях "Аль-Хилялю" со счетом 0:2. Оба гола забил с пенальти нигерийский форвард хозяев поля Одион Игало. Криштиану Роналду ничем не помог своей команде. Более того, в середине второго тайма он разнервничался и применил по отношению к сопернику удушающий захват. Португалец повалил игрока "Аль-Хиляля" на газон, за что получил заслуженную желтую карточку. 

"Аль-Наср" отделяют от "Аль-Иттихада" три очка. При этом у лидера турнирной таблицы еще есть матч в запасе. Роналду отыграл за свою команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клуб, но о возвращении в "Динамо" пока речь не идет.

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