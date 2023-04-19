Роналду чуть не задушил соперника из-за поражения Аль-Насра — видео

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

В центральном матче 25 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграл в гостях против "Аль-Хиляля". Хозяева поля вырвали победу в напряженной борьбе.

Криштиану Роналду не помог своей команде, зато снова дал волю эмоциям, сообщают Новини.LIVE.

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"Аль-Наср" продолжает борьбу за чемпионский титул в Саудовской Аравии. В 25 туре команда Криштиану Роналду упустила возможность догнать в турнирной таблице "Аль-Иттихад".

Эмоции Роналду

Это был первый поединок "Аль-Насра" под руководством нового главного тренера. После увольнения Руди Гарсию команду временно возглавил Динко Еличич. Его дебют не удался.

"Аль-Наср" уступил в гостях "Аль-Хилялю" со счетом 0:2. Оба гола забил с пенальти нигерийский форвард хозяев поля Одион Игало. Криштиану Роналду ничем не помог своей команде. Более того, в середине второго тайма он разнервничался и применил по отношению к сопернику удушающий захват. Португалец повалил игрока "Аль-Хиляля" на газон, за что получил заслуженную желтую карточку.

"Аль-Наср" отделяют от "Аль-Иттихада" три очка. При этом у лидера турнирной таблицы еще есть матч в запасе. Роналду отыграл за свою команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

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