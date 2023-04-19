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Роналду мало не задушив суперника через поразку "Аль-Насра": відео

19 квітня 2023 08:23
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Роналду мало не задушив суперника через поразку Аль-Насра — відео
Кріштіану Роналду у матчі за збірну Португалії. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному матчі 25 туру чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" зіграв у гостях проти "Аль-Хіляля". Господарі поля вирвали перемогу у напруженій боротьбі.

Кріштіану Роналду не допоміг своїй команді, проте знову дав волю емоціям, повідомляють Новини.LIVE.

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"Аль-Наср" продовжує боротьбу за чемпіонський титул у Саудівській Аравії. У 25 турі команда Кріштіану Роналду втратила можливість наздогнати у турнірній таблиці "Аль-Іттіхад".

Емоції Роналду

Це був перший поєдинок Аль-Насра під керівництвом нового головного тренера. Після звільнення Руді Гарсію команду тимчасово очолив Дінко Єлічіч. Його дебют не вдався.

"Аль-Наср" поступився в гостях "Аль-Хілялю" з рахунком 0:2. Обидва голи забив із пенальті нігерійський форвард господарів поля Одіон Ігало. Кріштіану Роналду нічим не допоміг своїй команді. Ба більше — в середині другого тайму він рознервувався і застосував стосовно суперника задушливе захоплення. Португалець повалив гравця "Аль-Хіляля" на газон, за що отримав жовту картку.

"Аль-Наср" відокремлюють від "Аль-Іттіхаду" три очки. При цьому лідер турнірної таблиці ще має матч у запасі. Роналду відіграв за свою команду 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів та зробив дві результативні передачі.

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