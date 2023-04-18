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Майк Тайсон вернется на ринг: боксер выбрал соперника

18 апреля 2023 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тайсон вернется на ринг — боксер выбрал соперника
Майк Тайсон с другими легендами бокса. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарный американский боксер Майк Тайсон снова задумался о возвращении на ринг. Он назвал соперника, ради встречи с которым готов набрать оптимальную спортивную форму. 

"Железный Майк" подтвердил, что у него осталось в боксе незавершенное дело, сообщает TMZ

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Главное условие Тайсона

Самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории бокса Майк Тайсон может провести еще один поединок. По словам 56-летнего спортсмена, ему хочется встретиться на ринге со своим давним противником Эвандером Холифилдом. 

"Я занят отдыхом. На пенсии не так уж плохо. Иногда меня посещают мысли о возвращении на ринг. Болельщики в Саудовской Аравии хотят, чтобы я снова выступил. Меня можно убедить. Выбор соперника стал бы главным аргументом. Если появятся люди, которые предложат хороший гонорар для боя с Холифилдом, я не буду колебаться", — заверил Майк Тайсон. 

Майк Тайсон
Майк Тайсон на прогулке. Фото: УНИАН

Тайсон дрался с Джонсом-младшим в чрезвычайно успешном показательном поединке еще в 2020 году. Он также дважды противостоял Холифилду в памятных поединках в 1996 и 1997 годах, но проиграл оба боя.

Ранее "Железный Майк" соглашался на показательный матч с Холифилдом в 2021 году, но переговоры провалились.

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал характеристику Михаилу Мудрику. Он все еще ждет прогресс от украинца. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

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