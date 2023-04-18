Тайсон вернется на ринг — боксер выбрал соперника

Майк Тайсон с другими легендами бокса. Фото: УНИАН

Легендарный американский боксер Майк Тайсон снова задумался о возвращении на ринг. Он назвал соперника, ради встречи с которым готов набрать оптимальную спортивную форму.

"Железный Майк" подтвердил, что у него осталось в боксе незавершенное дело, сообщает TMZ.

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Главное условие Тайсона

Самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории бокса Майк Тайсон может провести еще один поединок. По словам 56-летнего спортсмена, ему хочется встретиться на ринге со своим давним противником Эвандером Холифилдом.

"Я занят отдыхом. На пенсии не так уж плохо. Иногда меня посещают мысли о возвращении на ринг. Болельщики в Саудовской Аравии хотят, чтобы я снова выступил. Меня можно убедить. Выбор соперника стал бы главным аргументом. Если появятся люди, которые предложат хороший гонорар для боя с Холифилдом, я не буду колебаться", — заверил Майк Тайсон.

Майк Тайсон на прогулке. Фото: УНИАН

Тайсон дрался с Джонсом-младшим в чрезвычайно успешном показательном поединке еще в 2020 году. Он также дважды противостоял Холифилду в памятных поединках в 1996 и 1997 годах, но проиграл оба боя.

Ранее "Железный Майк" соглашался на показательный матч с Холифилдом в 2021 году, но переговоры провалились.

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