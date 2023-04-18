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Майк Тайсон повернеться на ринг: боксер вибрав суперника

18 квітня 2023 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тайсон повернеться на ринг — боксер вибрав суперника
Майк Тайсон з іншими легендами боксу. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний американський боксер Майк Тайсон знову задумався про повернення на ринг. Він назвав суперника, заради зустрічі з яким готовий набрати оптимальну спортивну форму.

"Залізний Майк" підтвердив, що у нього залишилася у боксі незавершена справа, повідомляє TMZ.

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Головна умова Тайсона

Найбільш високооплачуваний важкоатлет в історії боксу Майк Тайсон може провести ще один поєдинок. За словами 56-річного спортсмена, йому хочеться зустрітися на рингу зі своїм давнім ворогом Евандером Холіфілдом.

"Я зайнятий відпочинком. На пенсії не так вже й погано. Іноді мене відвідують думки про повернення на ринг. Уболівальники в Саудівській Аравії хочуть, щоб я знову виступив. гонорар для бою з Холіфілдом, я не вагатимуся", — запевнив Майк Тайсон.

Майк Тайсон
Майк Тайсон на прогулянці. Фото: УНІАН

Тайсон бився з Джонсом-молодшим у надзвичайно успішному показовому поєдинку ще 2020 року. Він також двічі протистояв Холіфілду у пам'ятних поєдинках у 1996 та 1997 роках, але програв обидва бої.

Раніше "Залізний Майк" погоджувався на показовий матч із Холіфілдом у 2021 році, але переговори провалилися.

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