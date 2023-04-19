Мудрик удивил игрой против Реала — какую оценку получил украинец

Михаил Мудрик борется с противником. Фото: Reuters/Matthew Childs

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Челси" проиграл в Лондоне мадридскому "Реалу". Англичане провели неплохой поединок, но соперник все равно оказался сильнее.

Украинец Михаил Мудрик начал эту встречу на скамейке запасных, напоминают Новини.LIVE.

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"Челси" провел ответный матч с "Реалом" более уверенно, чем первую игру против мадридцев. Лондонцы создали несколько моментов у ворот соперника, но не сумели реализовать ни один из них.

Михаил Мудрик расстроен из-за поражения. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Зато футболист "Реала" Родриго во втором тайме оформил дубль в ворота Кепы. Его голы стали результатами многоходовых атак "королевского клуба". Мадридцы уверенно вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Игра украинского полузащитника

Михаил Мудрик появился на поле на 67-й минуте матча. Украинец активно вошел в игру и несколько раз обострил ситуацию у чужих ворот. На его счету два выхода на ударную позицию и один опасный "выстрел" по воротам Куртуа. Помимо этого Мудрик получил желтую карточку.

Оценки за матч "Челси" — "Реал". Фото: скриншот

По итогам поединка украинец получил оценку 6,1 от авторитетного портала WhoScored. Лучшими в составе "Челси" стали Хавертц и Джеймс, которые получили 7,0 балла. Героем матча стал Родриго, его оценка за матч — 9,0.

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