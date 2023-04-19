Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мудрик здивував грою проти "Реала": яку оцінку отримав українець arrow

Мудрик здивував грою проти "Реала": яку оцінку отримав українець

19 квітня 2023 07:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик здивував грою проти Реала — яку оцінку отримав українець
Михайло Мудрик бореться із противником. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Челсі" програв у Лондоні мадридському "Реалу". Англійці провели непоганий поєдинок, але суперник все одно виявився сильнішим.

Українець Михайло Мудрик розпочав цю зустріч на лаві запасних, нагадують Новини.LIVE.

Читайте також:

"Челсі" провів матч-відповідь з "Реалом" впевненіше, ніж першу гру проти мадридців. Лондонці створили кілька моментів біля воріт суперника, але не зуміли реалізувати жодного з них.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик засмучений через поразку. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Натомість футболіст "Реала" Родріго у другому таймі оформив дубль у ворота Кепи. Його голи стали результатами багатоходових атак "королівського клубу". Мадридці впевнено вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

Гра українського півзахисника

Михайло Мудрик з'явився на полі на 67 хвилині матчу. Українець активно увійшов у гру та кілька разів загострив ситуацію біля чужих воріт. На його рахунку два виходи на ударну позицію та один небезпечний "постріл" по воротах Куртуа. Крім цього, Мудрик отримав жовту картку.

Челсі - Реал
Оцінки за матч "Челсі" - "Реал". Фото: скріншот

За підсумками поєдинку українець отримав оцінку 6,1 від авторитетного порталу WhoScored. Найкращими у складі "Челсі" стали Хавертц та Джеймс, які отримали 7,0 бала. Героєм матчу став Родріго, його оцінка за матч - 9,0.

Нагадаємо, капітан збірної України Андрій Ярмоленко може змінити клуб, але про повернення до "Динамо" поки не йдеться.

У португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми у Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу.

Український півзахисник Руслан Маліновський став запасним гравцем "Марселя". Тренер команди пояснив це рішення.

Стало відомо, хто може стати наступним суперником Олександра Усика після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB