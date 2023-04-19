Мудрик здивував грою проти Реала — яку оцінку отримав українець

Михайло Мудрик бореться із противником. Фото: Reuters/Matthew Childs

У чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Челсі" програв у Лондоні мадридському "Реалу". Англійці провели непоганий поєдинок, але суперник все одно виявився сильнішим.

Українець Михайло Мудрик розпочав цю зустріч на лаві запасних, нагадують Новини.LIVE.

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"Челсі" провів матч-відповідь з "Реалом" впевненіше, ніж першу гру проти мадридців. Лондонці створили кілька моментів біля воріт суперника, але не зуміли реалізувати жодного з них.

Михайло Мудрик засмучений через поразку. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Натомість футболіст "Реала" Родріго у другому таймі оформив дубль у ворота Кепи. Його голи стали результатами багатоходових атак "королівського клубу". Мадридці впевнено вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

Гра українського півзахисника

Михайло Мудрик з'явився на полі на 67 хвилині матчу. Українець активно увійшов у гру та кілька разів загострив ситуацію біля чужих воріт. На його рахунку два виходи на ударну позицію та один небезпечний "постріл" по воротах Куртуа. Крім цього, Мудрик отримав жовту картку.

Оцінки за матч "Челсі" - "Реал". Фото: скріншот

За підсумками поєдинку українець отримав оцінку 6,1 від авторитетного порталу WhoScored. Найкращими у складі "Челсі" стали Хавертц та Джеймс, які отримали 7,0 бала. Героєм матчу став Родріго, його оцінка за матч - 9,0.

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