Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow У Роналду почалися проблеми через дружину в Саудівській Аравії arrow

У Роналду почалися проблеми через дружину в Саудівській Аравії

18 квітня 2023 17:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Роналду почалися проблеми через дружину в Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду у матчі за збірну Португалії. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У відносинах Кріштіану Роналду та його громадянської дружини Джорджини Родрігес утворилася криза. У лідера "Аль-Насра" почалися проблеми з коханою після переїзду до Саудівської Аравії.

Причина проблеми у відносинах Роналду та Джорджини полягає в тому, що дівчина не почувається комфортно у східній країні, повідомляє hurriyet.

Читайте також:

Останнім часом Джорджина Родрігес набагато рідше ділиться спільними з Кріштіану Роналду фотографіями на своїх сторінках у соціальних мережах. Португальський футболіст теж практично перестав викладати у мережу знімки зі своєю громадянською дружиною.

Скандали у зірковій родині

У Саудівській Аравії не можна жити під одним дахом неодруженим парам. Спочатку Кріштіану та Джорджина теж зіткнулися з цією проблемою, але незабаром для них зробили виняток.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес на відпочинку. Фото: Instagram

Джорджіні Родрігес не має чим зайнятися в Саудівській Аравії. Дівчина не може вести в цій країні звичний спосіб життя. Вона навіть попросила Роналду дозволити їй жити на сімейній віллі у Мадриді. Журналісти стверджують, що це прохання призвело до скандалу, і невдовзі Кріштіану зібрався здати будинок в іспанській столиці в оренду.

На віллі Роналду в Мадриді сім спалень, дев'ять ванних кімнат і два критих та відкритих басейни. Там є обладнаний за останнім словом техніки тренажерний зал, що включає бігові доріжки та фітнес-секцію.

Нагадаємо, капітан збірної України Андрій Ярмоленко може змінити клуб, але про повернення до "Динамо" поки не йдеться.

У послугах Віктора Циганкова зацікавилося одразу кілька клубів. Найближчого літа хавбек може залишити "Жирону".

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард дав характеристику Михайлу Мудрику. Він все ще чекає на прогрес від українця.

Український півзахисник Руслан Маліновський став запасним гравцем "Марселя". Тренер команди пояснив це рішення.

Стало відомо, хто може стати наступним суперником Олександра Усика після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB