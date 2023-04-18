У Роналду почалися проблеми через дружину в Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду у матчі за збірну Португалії. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

У відносинах Кріштіану Роналду та його громадянської дружини Джорджини Родрігес утворилася криза. У лідера "Аль-Насра" почалися проблеми з коханою після переїзду до Саудівської Аравії.

Причина проблеми у відносинах Роналду та Джорджини полягає в тому, що дівчина не почувається комфортно у східній країні, повідомляє hurriyet.

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Останнім часом Джорджина Родрігес набагато рідше ділиться спільними з Кріштіану Роналду фотографіями на своїх сторінках у соціальних мережах. Португальський футболіст теж практично перестав викладати у мережу знімки зі своєю громадянською дружиною.

Скандали у зірковій родині

У Саудівській Аравії не можна жити під одним дахом неодруженим парам. Спочатку Кріштіану та Джорджина теж зіткнулися з цією проблемою, але незабаром для них зробили виняток.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес на відпочинку. Фото: Instagram

Джорджіні Родрігес не має чим зайнятися в Саудівській Аравії. Дівчина не може вести в цій країні звичний спосіб життя. Вона навіть попросила Роналду дозволити їй жити на сімейній віллі у Мадриді. Журналісти стверджують, що це прохання призвело до скандалу, і невдовзі Кріштіану зібрався здати будинок в іспанській столиці в оренду.

На віллі Роналду в Мадриді сім спалень, дев'ять ванних кімнат і два критих та відкритих басейни. Там є обладнаний за останнім словом техніки тренажерний зал, що включає бігові доріжки та фітнес-секцію.

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