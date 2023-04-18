Зидан заработает меньше Роналду — известна зарплата Зинедина в Аль-Насре

Зинедин Зидан на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Руководство клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии ведет переговоры с французом Зинедином Зиданом. Летом он может возглавить команду на постоянной основе.

Бывшему тренеру "Реалу" предложат рекордную зарплату, сообщает Marca.

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Недавно "Аль-Наср" уволил Руди Гарсию с поста главного тренера команды. Согласно неофициальной информации, причиной стали конфликты между наставником и футболистами во главе с Криштиану Роналду.

Поиск нового тренера

Была информация о том, что пост наставника "Аль-Насра" был предложен аргентинскому тренеру мексиканского клуба "Пумас" Антонио Мохамеду, который ответил отказом. То же самое сделал и наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуринью.

До конца текущего сезона "Аль-Наср" будет тренировать бывший наставник молодежной команды хорват Динко Иличич. Однако через месяц его может заменить другой специалист.

Зинедин Зидан и Петер Шмейхель на торжественной церемонии. Фото: УНИАН

Руководство "Аль-Насра" ведет переговоры с Зинедином Зиданом. Опытному специалисту предлагают порядка 120 млн евро за два сезона и возможность досрочно расторгнуть контракт в случае предложения от Федерации футбола Франции.

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от "Аль-Иттихада" составляет три очка.

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