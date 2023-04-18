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Зидан заработает меньше Роналду: известна зарплата Зинедина в "Аль-Насре"

18 апреля 2023 08:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зидан заработает меньше Роналду — известна зарплата Зинедина в Аль-Насре
Зинедин Зидан на пресс-конференции. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии ведет переговоры с французом Зинедином Зиданом. Летом он может возглавить команду на постоянной основе. 

Бывшему тренеру "Реалу" предложат рекордную зарплату, сообщает Marca

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Недавно "Аль-Наср" уволил Руди Гарсию с поста главного тренера команды. Согласно неофициальной информации, причиной стали конфликты между наставником и футболистами во главе с Криштиану Роналду. 

Поиск нового тренера

Была информация о том, что пост наставника "Аль-Насра" был предложен аргентинскому тренеру мексиканского клуба "Пумас" Антонио Мохамеду, который ответил отказом. То же самое сделал и наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуринью. 

До конца текущего сезона "Аль-Наср" будет тренировать бывший наставник молодежной команды хорват Динко Иличич. Однако через месяц его может заменить другой специалист. 

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан и Петер Шмейхель на торжественной церемонии. Фото: УНИАН

Руководство "Аль-Насра" ведет переговоры с Зинедином Зиданом. Опытному специалисту предлагают порядка 120 млн евро за два сезона и возможность досрочно расторгнуть контракт в случае предложения от Федерации футбола Франции. 

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от "Аль-Иттихада" составляет три очка. 

Напомним, стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

В услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

У форварда Владислава Супряги появились в "Динамо" проблемы, которые могут помешать ему продолжить выступать в киевской команде. 

 

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