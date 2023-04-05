Зидан возглавит ПСЖ вместо Галтье

Владельцы французского клуба недовольны работой нынешнего тренерского штаба

Руководство французского "ПСЖ" в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера команды Кристофа Галтье. Результаты его работы оцениваются как неудовлетворительные.

На смену наставнику может прийти известный специалист, сообщает L'Equipe.

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Управляющий делами "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи созвал совещание, на котором будет рассмотрен вопрос об увольнении Кристофа Галтье. Тренер проработал в клубе меньше года, но не смог добиться поставленных перед командой целей.

Провал Галтье и замена тренера "ПСЖ"

"ПСЖ" все еще занимает первое место в Лиге 1, но преимущество над "Лансом" и "Марселем" составляет всего шесть очков. Действующие чемпионы проиграли в этом сезоне шесть матчей в национальном первенстве.

Из Кубка Франции "ПСЖ" вылетел на стадии 1/8 от "Марселя". Из плей-офф Лиги чемпионов парижан выбила мюнхенская "Бавария". При этом у главного тренера французской команды испортились отношения с лидерами "ПСЖ".

Вместо Кристофа Галтье парижан должен возглавить Зинедин Зидан. Он так и не дождался предложения стать главным тренером сборной Франции, но хочет как можно быстрее вернуться к активной работе. В "ПСЖ" убеждены, что вариант со столичным клубом является идеальным для Зидана. Переговоры с опытным наставником продолжаются.

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