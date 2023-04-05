Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "ПСЖ" приготовил замену для Галтье: придет топ-тренер arrow

"ПСЖ" приготовил замену для Галтье: придет топ-тренер

5 апреля 2023 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зидан возглавит ПСЖ вместо Галтье
Владельцы французского клуба недовольны работой нынешнего тренерского штаба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство французского "ПСЖ" в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера команды Кристофа Галтье. Результаты его работы оцениваются как неудовлетворительные. 

На смену наставнику может прийти известный специалист, сообщает L'Equipe

Читайте также:

Управляющий делами "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи созвал совещание, на котором будет рассмотрен вопрос об увольнении Кристофа Галтье. Тренер проработал в клубе меньше года, но не смог добиться поставленных перед командой целей. 

Месси и Мбаппе

Провал Галтье и замена тренера "ПСЖ"

"ПСЖ" все еще занимает первое место в Лиге 1, но преимущество над "Лансом" и "Марселем" составляет всего шесть очков. Действующие чемпионы проиграли в этом сезоне шесть матчей в национальном первенстве. 

Из Кубка Франции "ПСЖ" вылетел на стадии 1/8 от "Марселя". Из плей-офф Лиги чемпионов парижан выбила мюнхенская "Бавария". При этом у главного тренера французской команды испортились отношения с лидерами "ПСЖ". 

Зинедин Зидан

Вместо Кристофа Галтье парижан должен возглавить Зинедин Зидан. Он так и не дождался предложения стать главным тренером сборной Франции, но хочет как можно быстрее вернуться к активной работе. В "ПСЖ" убеждены, что вариант со столичным клубом является идеальным для Зидана. Переговоры с опытным наставником продолжаются. 

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера. 

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB