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"ПСЖ" приготував заміну для Галтьє: прийде топтренер

5 квітня 2023 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зідан очолить ПСЖ замість Галтьє
Власники французького клубу незадоволені роботою нинішнього тренерського штабу
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Керівництво французького "ПСЖ" найближчим часом оголосить про звільнення головного тренера команди Крістофа Галтьє. Результати його роботи оцінюються як незадовільні.

На зміну наставнику може прийти відомий фахівець, повідомляє L'Equipe.

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Керуючий справами "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфі скликав нараду, на якій буде розглянуто питання про звільнення Крістофа Галтьє. Тренер пропрацював у клубі менш як рік, але не зміг досягти поставлених перед командою цілей.

Мессі та Мбаппе

Провал Галтьє та заміна тренера "ПСЖ"

"ПСЖ" все ще займає перше місце в Лізі 1, але перевага над "Лансом" та "Марселем" становить лише шість очок. Чинні чемпіони програли цього сезону шість матчів у національній першості.

З Кубка Франції "ПСЖ" вилетів на стадії 1/8 від "Марселя". З плей-офф Ліги чемпіонів парижан вибила мюнхенська "Баварія". При цьому головний тренер французької команди зіпсував відносини з лідерами "ПСЖ".

Зінедін Зідан

Замість Крістофа Галтьє парижан має очолити Зінедін Зідан. Він так і не дочекався пропозиції стати головним тренером збірної Франції, але хоче якнайшвидше повернутися до активної роботи. У "ПСЖ" переконані, що варіант зі столичним клубом є ідеальним для Зідана. Переговори з досвідченим наставником продовжуються.

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