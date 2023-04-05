Зідан очолить ПСЖ замість Галтьє

Власники французького клубу незадоволені роботою нинішнього тренерського штабу

Керівництво французького "ПСЖ" найближчим часом оголосить про звільнення головного тренера команди Крістофа Галтьє. Результати його роботи оцінюються як незадовільні.

На зміну наставнику може прийти відомий фахівець, повідомляє L'Equipe.

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Керуючий справами "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфі скликав нараду, на якій буде розглянуто питання про звільнення Крістофа Галтьє. Тренер пропрацював у клубі менш як рік, але не зміг досягти поставлених перед командою цілей.

Провал Галтьє та заміна тренера "ПСЖ"

"ПСЖ" все ще займає перше місце в Лізі 1, але перевага над "Лансом" та "Марселем" становить лише шість очок. Чинні чемпіони програли цього сезону шість матчів у національній першості.

З Кубка Франції "ПСЖ" вилетів на стадії 1/8 від "Марселя". З плей-офф Ліги чемпіонів парижан вибила мюнхенська "Баварія". При цьому головний тренер французької команди зіпсував відносини з лідерами "ПСЖ".

Замість Крістофа Галтьє парижан має очолити Зінедін Зідан. Він так і не дочекався пропозиції стати головним тренером збірної Франції, але хоче якнайшвидше повернутися до активної роботи. У "ПСЖ" переконані, що варіант зі столичним клубом є ідеальним для Зідана. Переговори з досвідченим наставником продовжуються.

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