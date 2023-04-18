Зідан заробляти менше за Роналду — відома зарплата Зінедіна в Аль-Насрі

Зінедін Зідан на пресконференції. Фото: УНІАН

Керівництво клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії веде переговори з французом Зінедіном Зіданом. Влітку він може очолити команду постійно.

Колишньому тренеру "Реалу" запропонують рекордну зарплатню, повідомляє Marca.

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Нещодавно "Аль-Наср" звільнив Руді Гарсію з посади головного тренера команди. Згідно з неофіційною інформацією, причиною стали конфлікти між наставником та футболістами на чолі з Кріштіану Роналду.

Пошук нового тренера

Була інформація про те, що посаду наставника "Аль-Насра" запропонували аргентинському тренеру мексиканського клубу "Пумас" Антоніо Мохамеду, який відповів відмовою. Те саме зробив і наставник італійської "Роми" Жозе Моурінью.

До кінця поточного сезону "Аль-Наср" тренуватиме колишній наставник молодіжної команди хорват Дінко Ілічіч. Проте за місяць його може замінити інший фахівець.

Зінедін Зідан та Петер Шмейхель на урочистій церемонії. Фото: УНІАН

Керівництво "Аль-Насра" веде переговори із Зінедіном Зіданом. Досвідченому спеціалісту пропонують близько 120 млн євро за два сезони та можливість достроково розірвати контракт у разі пропозиції від Федерації футболу Франції.

Після 23 турів чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" посідає друге місце у турнірній таблиці. Відставання від "Аль-Іттіхаду" складає три очки.

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