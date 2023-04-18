У Роналду начались проблемы из-за жены в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В отношениях Криштиану Роналду и его гражданской супруги Джорджины Родригес образовался кризис. У лидера "Аль-Насра" начались проблемы с возлюбленной после переезда в Саудовскую Аравию.

Причина проблемы в отношениях Роналду и Джорджины заключается в том, что девушка не чувствует себя комфортно в восточной стране, сообщает hurriyet.

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В последнее время Джорджина Родригес гораздо реже делится совместными с Криштиану Роналду фотографиями на своих страницах в социальных сетях. Португальский футболист тоже практически перестал выкладывать в сеть снимки со своей гражданской женой.

Скандалы в звездной семье

В Саудовской Аравии нельзя жить под одной крышей неженатым парам. Первоначально Криштиану и Джорджина тоже столкнулись с этой проблемой, но вскоре для них сделали исключение.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на отдыхе. Фото: Instagram

Джорджине Родригес нечем заняться в Саудовской Аравии. Девушка не может вести в этой стране привычный образ жизни. Она даже попросила Роналду позволить ей жить на семейной вилле в Мадриде. Журналисты утверждают, что эта просьба привела к скандалу, и вскоре Криштиану собрался выставить дом в испанской столице в аренду.

На вилле Роналду в Мадриде семь спален, девять ванных комнат и два крытых и открытых бассейна. Там есть оборудованный по последнему слову техники тренажерный зал, включающий беговые дорожки и фитнес-секцию.

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