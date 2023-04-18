Реал преподал Челси урок в Лондоне — кто вырвал победу в матче

Родриго забил "Челси" в Лондоне. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонский "Челси" принял мадридский "Реал" в ответном поединке 1/4 Лиги чемпионов. Неделю назад подопечные Лэмпарда уступили сопернику из Испании со счетом 0:2.

Михаил Мудрик снова начал поединок в запасе, сообщают Новини.LIVE.

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Подопечные Фрэнка Лэмпарда подошли к этому поединку с серией из шести матчей без побед. Три своих последних поединка "синие" проиграли с общим счетом 1:5. Неделю назад в противостоянии с "Реалом" в Лиге чемпионов был удален защитник Бен Чилуэлл.

Ход матча

Лига чемпионов, 1/4. Ответный поединок.

Первая встреча — 0:2

"Челси" — "Реал" (Мадрид) — 0:2 (0:0)

Гол: Родриго, 57; Родриго, 80.

"Челси": Кепа — Чалоба, Тиаго Силва (капитан), Фофана — Джеймс, Канте, Фернандес (Стерлинг, 66), Ковачич, Кукурелья (Мудрик, 66) — Галлахер (Феликс, 66) — Хаверц (Маунт, 76).

Запасные: Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Закария, Зиеш, Аспиликуэта, Чуквуэмека, Холл.

Тренер: Фрэнк Лэмпард.

"Реал": Куртуа — Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба (Рюдигер, 46), Камавинга — Модрич, Кроос (Себальос, 76), Вальверде — Родриго (Асенсио, 81), Бензема (капитан) (Чуамени, 70), Винисиус.

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Азар, Одриосола, Васкес, Диас.

Тренер: Карло Анчелотти.

Хозяева поля активно начали поединок, у гостей были проблемы с выходом со своей половины поля. Игроки "Челси" плотно закрывали зоны у себя в обороне и пытались "продавить" соперника на флангах.

На десятой минуте у "Челси" появился первый момент. После передачи справа Канте оказался на ударной позиции и послал мяч в сантиметрах от штанги. Десять минут спустя только штанга спасла "синих" после мощного удара от Родриго. Вскоре уже Кепа помешал забить Винисиусу. В конце тайма лучший момент первой половины встречи упустил Кукурелья, которому не позволил забить Куртуа.

Галлахер не попал в створ ворот. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Второй тайм начался с того же, с чего и первая половина игры. Канте снова упустил неплохой момент для того, чтобы вывести свою команду вперед. Лондонцы играли активно и не были похожи на команду, проигравшую три поединка кряду.

Но на 57-й минуте защитники "Челси" ошиблись в обороне и позволили "Реалу" провести реактивный контрвыпад, который Родриго закончил точным ударом с близкой дистанции, 1:0. Результативная передача оказалась на счету Винисиуса.

На 66-й минуте на поле появился Михаил Мудрик. Украинец на 75-й минуте ловко убрал с пути двух защитников "Реала", но не попал в створ ворот. А на 80-й минуте атака мадридцев с участием Себальоса, Винисиуса и Вальверде закончилась почти зеркальным голом Родриго, 2:0.

На этом матч можно было заканчивать, но выделим удар Мудрика по воротам "Реала", после которого Куртуа без проблем забрал мяч в руки. "Челси" проиграл мадридцам и второй матч, причем совершенно заслуженно.

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