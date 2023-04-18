Реал дав Челсі урок у Лондоні — хто вирвав перемогу в матчі

Родріго забив "Челсі" у Лондоні. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонський "Челсі" прийняв мадридський "Реал" у поєдинку у відповідь 1/4 Ліги чемпіонів. Тиждень тому підопічні Лемпарда поступилися супернику з Іспанії з рахунком 0:2.

Михайло Мудрик знову розпочав поєдинок у запасі, повідомляють Новини.LIVE.

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Підопічні Френка Лемпарда підійшли до цього поєдинку із серією із шести матчів без перемог. Три свої останні поєдинки "сині" програли із загальним рахунком 1:5. Тиждень тому у протистоянні з "Реалом" у Лізі чемпіонів було вилучено захисника Бена Чилвелл.

Хід матчу

Ліга чемпіонів, 1/4. Поєдинок у відповідь.

Перша зустріч — 0:2

"Челсі" — "Реал" (Мадрид) — 0:2 (0:0)

Гол: Родріго, 57; Родріго, 80.

"Челсі": Кепа — Чалоба, Тіаго Сілва (капітан), Фофана — Джеймс, Канте, Фернандес (Стерлінг, 66), Ковачич, Кукурелья (Мудрик, 66) — Галлахер (Фелікс, 66) — Хаверц (Маунт, 76).

Запасні: Менді, Пулішич, Лофтус-Чік, Закарія, Зієш, Аспілікуета, Чуквуемека, Холл.

Тренер: Френк Лемпард.

"Реал": Куртуа — Карвахаль (Начо, 81), Мілітао, Алаба (Рюдігер, 46), Камавінга — Модріч, Кроос (Себальос, 76), Вальверде — Родріго (Асенсіо, 81), Бензема (капітан) (Чуамені, 71), Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Одріосола, Васкес, Діас.

Тренер: Карло Анчелотті.

Господарі поля активно розпочали поєдинок, гостей мали проблеми з виходом зі своєї половини поля. Гравці "Челсі" щільно закривали зони у себе в обороні та намагалися "продавити" суперника на флангах.

На десятій хвилині у "Челсі" з'явився перший момент. Після передачі праворуч Канте опинився на ударній позиції та послав м'яч у сантиметрах від штанги. Через десять хвилин лише штанга врятувала "синіх" після потужного удару від Родріго. Незабаром уже Кепа завадив забити Вінісіусу. Наприкінці тайму найкращий момент у першій половині зустрічі втратив Кукурелья, якому не дозволив забити Куртуа.

Галлахер не влучив у ворота. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Другий тайм розпочався з того самого, з чого і перша половина гри. Канте знову прогав непоганий момент для того, щоб вивести свою команду вперед. Лондонці грали активно і не були схожі на команду, яка програла три поєдинки поспіль.

Але на 57-й хвилині захисники "Челсі" помилилися в обороні та дозволили "Реалу" провести реактивний контрвипад, який Родріго закінчив влучним ударом з близької дистанції, 1:0. Результативна передача виявилася на рахунку Вінісіуса.

На 66-й хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик. Українець на 75-й хвилині вправно прибрав зі шляху двох захисників "Реала", але не влучив у ворота. А на 80-й хвилині атака мадридців за участю Себальоса, Вінісіуса та Вальверде закінчилася майже дзеркальним голом Родріго, 2:0.

На цьому матч можна було закінчувати, але виділимо удар Мудрика по воротах "Реала", після якого Куртуа без проблем забрав м'яча до рук. "Челсі" програв мадридцям і другий матч, причому заслужено.

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