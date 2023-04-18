Бавария против Манчестер Сити — прогноз и анонс на матч 1/4 Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд забил гол "Лестеру". Фото: Reuters/Lee Smith

В ответном поединке 1/4 Лиги чемпионов "Бавария" примет на мюнхенском стадионе "Альянц Арена" английский "Манчестер Сити". Команде Томаса Тухеля понадобится чудо для того, чтобы пробиться в полуфинал турнира.

Первый поединок чемпионы Германии проиграли со счетом 0:3, напоминает портал Новини.LIVE.

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Руководство мюнхенского клуба не угадало с заменой тренера посреди сезона. При Юлиане Нагельсманне "Бавария" не очень уверенно смотрелась в Бундеслиге, зато в Лиге чемпионов исключительно побеждала. Теперь у "Манчестер Сити" есть возможность оформить третий подряд выход в полуфинал ЛЧ. Смогут ли мюнхенцы помешать сопернику?

Где и когда смотреть матч 1/4 ЛЧ "Бавария" — "Ман Сити"

В среду, 19 апреля, состоится ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором "Бавария" примет "Манчестер Сити". В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле мюнхенского стадионе "Альянц Арена" главный арбитр Клеман Тюрпен.

Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале "Футбол 1" медиасервиса Megogo.

Ситуация в "Баварии"

В некоторых случаях спонтанная смена тренера в краткосрочной перспективе положительно влияет на команду. У футболистов включается "второе дыхание", они одерживают несколько побед подряд. Если еще и тренер толковый, как Томас Тухель, это может гарантировать улучшение результатов. Но в этом конкретном случае все сложилось совсем иначе.

Тренировка "Баварии". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

"Бавария" пропустила три безответных мяча в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Сложно надеяться на выход в следующую стадию турнира, хотя мюнхенцы традиционно уверенно выступают на своем поле. Не исключено, что в будущем Тухель сделает "Баварию" сильнее, но пока он не привык к игрокам, как и они к нему.

У хозяев поля не так много кадровых потерь. Шупо-Мотинг только успел восстановиться от травмы, у него будет шанс появиться на поле. Мане после драки с Сане окончательно перестал быть игроком основы. Не исключено, что "острием атак" мюнхенцев в этой встрече станет Мюллер.

Ситуация в "Манчестер Сити"

На прошлых выходных "горожане" обыграли "Лестер", и эта была их десятая победа подряд. Команда практически нивелировала отставание от "Арсенала" в АПЛ и готовится пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В "Сити" понимают, что выезд на "Альянц Арену" не станет легкой прогулкой. Будет жарко. К тому же эти соперники ни разу не играли вничью друг с другом.

Эрлинг Холанд на тренировке. Фото: REUTERS/Jason Cairnduff

За исключением Фила Фодена, "Сити" подходит к этому поединку в оптимальном составе. Команда на ходу, ее лидеры в хорошей форме. Эрлинг Холанд забил уже 47 голов в сезоне. Он близок к абсолютному рекорду АПЛ. В Лиге чемпионов на счету норвежца 11 мячей. По статистике он забивает в среднем по голу за тайм.

Сможет ли команда Тухеля остановить эту машину хотя бы на своем стадионе? Ответ не заставит себя ждать.

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