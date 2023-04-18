Баварія проти Манчестер Сіті — прогноз та анонс на матч 1/4 Ліги чемпіонів

Ерлінг Холанд забив гол "Лестеру". Фото: Reuters/Lee Smith

У поєдинку у відповідь 1/4 Ліги чемпіонів "Баварія" прийме на мюнхенському стадіоні "Альянц Арена" англійський "Манчестер Сіті". Команді Томаса Тухеля знадобиться диво для того, щоб пробитися до півфіналу турніру.

Перший поєдинок чемпіони Німеччини програли з рахунком 0:3, нагадує портал Новини.LIVE.

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Керівництво мюнхенського клубу не вгадало із заміною тренера посеред сезону. За Юліана Нагельсмана "Баварія" не дуже впевнено виглядала в Бундеслізі, натомість у Лізі чемпіонів виключно перемагала. Тепер "Манчестер Сіті" має можливість оформити третій поспіль вихід до півфіналу ЛЧ. Чи зможуть мюнхенці стати на заваді супернику?

Де і коли дивитися матч 1/4 ЛЧ "Баварія" — "Ман Сіті"

У середу, 19 квітня, відбудеться чвертьфінальний поєдинок у відповідь Ліги чемпіонів, в якому "Баварія" прийме "Манчестер Сіті". О 22:00 за київським часом команди виведе на поле мюнхенського стадіону "Альянц Арена" головний арбітр Клеман Тюрпен.

Українські вболівальники зможуть переглянути гру в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1" медіасервісу Megogo.

Ситуація у "Баварії"

У деяких випадках спонтанна зміна тренера у короткостроковій перспективі позитивно впливає на команду. У футболістів включається "друге дихання", вони здобувають кілька перемог поспіль. Якщо ще й тренер з ідеями, як Томас Тухель, це може гарантувати покращення результатів. Але в цьому випадку все склалося зовсім інакше.

Тренування "Баварії". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

"Баварія" пропустила три м'ячі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Важко сподіватися на вихід до наступної стадії турніру, хоча мюнхенці традиційно впевнено виступають на своєму полі. Не виключено, що в майбутньому Тухель зробить "Баварію" сильнішим, але поки що він не звик до гравців, як і вони до нього.

У господарів поля не так багато кадрових втрат. Шупо-Мотинг тільки-но встиг відновитися від травми, у нього буде шанс з'явитися на полі. Мане після бійки із Сане остаточно перестав бути гравцем основи. Не виключено, що "вістрям атак" мюнхенців у цій зустрічі стане Мюллер.

Ситуація в "Манчестер Сіті"

Минулими вихідними "містяни" обіграли "Лестер", і ця була їхня десята перемога поспіль. Команда практично нівелювала відставання від "Арсеналу" в АПЛ і готується пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів. У "Сіті" розуміють, що виїзд на "Альянц Арену" не стане легкою прогулянкою. Буде жарко. До того ж ці суперники жодного разу не грали внічию один з одним.

Ерлінг Холанд на тренуванні. Фото: REUTERS/Jason Cairnduff

За винятком Філа Фодена, "Сіті" підходить до цього поєдинку в оптимальному складі. Команда на ходу, її лідери у добрій формі. Ерлінг Холанд забив уже 47 голів у сезоні. Він близький до абсолютного рекорду АПЛ. У Лізі чемпіонів на рахунку норвежця 11 м'ячів. За статистикою, він забиває в середньому по голу за тайм.

Чи зможе команда Тухеля зупинити цю машину хоч би на своєму стадіоні? Відповідь не забариться.

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