Юлия Герасимова — куда исчезла самая красивая волейболистка Украины

Юлия Герасимова на площадке. Фото: Instagram

Одесская спортсменка Юлия Герасимова несколько лет назад стала самой популярной волейболисткой Украины. Ее узнавали во многих странах мира.

В последнее время о Герасимовой стало гораздо меньше информации. Рассказываем, где сейчас одесситка, в материале Новини.LIVE.

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Юлия Герасимова обрела мировую популярность в начале 2022 года. Ее волейбольная команда "Прометей" из Каменского (Днепропетровская область — Ред.) сражалась в четвертом туре Лиги чемпионов против польского "Девелопресса". Во время одного из технических перерывов Герасимова на скамейке запасных задорно подбадривала партнерш по команде.

Ее танцы и добродушные жесты попали в кадр видеооператора. Этот отрывок выложили в соцсети, и на Герасимову обрушилась популярность. Ролик за год набрал в TikTok более 30 млн просмотров.

Где сейчас Герасимова?

Летом прошлого года волейболистка перешла в польскую команду "Ролески" из Тарнува. Украинка помогла клубу добиться победы в первой лиге и вернуться в элитный дивизион.

Юлия Герасимова в жизни. Фото: Instagram

Спортсменка является шестикратной победительницей чемпионата Украины, трехкратной обладательницей национального Кубка и чемпионкой Евролиги.

Сейчас 33-летняя Герасимова выступает за румынский "Рапид". У ее страницы в Instagram 562 тысячи подписчиков. Юлия скучает по дому, усердно работает на тренировках и отдает все силы во время матчей. В свободное время любить прогуляться по Бухаресту.

Юлия Герасимова на отдыхе. Фото: Instagram

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