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Девушка недели: куда пропала самая красивая волейболистка Украины Юлия Герасимова

19 апреля 2023 19:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юлия Герасимова — куда исчезла самая красивая волейболистка Украины
Юлия Герасимова на площадке. Фото: Instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Одесская спортсменка Юлия Герасимова несколько лет назад стала самой популярной волейболисткой Украины. Ее узнавали во многих странах мира. 

В последнее время о Герасимовой стало гораздо меньше информации. Рассказываем, где сейчас одесситка, в материале Новини.LIVE

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Юлия Герасимова обрела мировую популярность в начале 2022 года. Ее волейбольная команда "Прометей" из Каменского (Днепропетровская область — Ред.) сражалась в четвертом туре Лиги чемпионов против польского "Девелопресса". Во время одного из технических перерывов Герасимова на скамейке запасных задорно подбадривала партнерш по команде. 

Ее танцы и добродушные жесты попали в кадр видеооператора. Этот отрывок выложили в соцсети, и на Герасимову обрушилась популярность. Ролик за год набрал в TikTok более 30 млн просмотров. 

Где сейчас Герасимова? 

Летом прошлого года волейболистка перешла в польскую команду "Ролески" из Тарнува. Украинка помогла клубу добиться победы в первой лиге и вернуться в элитный дивизион. 

Юлия Герасимова
Юлия Герасимова в жизни. Фото: Instagram

Спортсменка является шестикратной победительницей чемпионата Украины, трехкратной обладательницей национального Кубка и чемпионкой Евролиги. 

Сейчас 33-летняя Герасимова выступает за румынский "Рапид". У ее страницы в Instagram 562 тысячи подписчиков. Юлия скучает по дому, усердно работает на тренировках и отдает все силы во время матчей. В свободное время любить прогуляться по Бухаресту. 

Юлия Герасимова
Юлия Герасимова на отдыхе. Фото: Instagram

Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасным игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.

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