Юлія Герасимова — куди зникла найкрасивіша волейболістка України

Юлія Герасимова на майданчику. Фото: Instagram

Одеська спортсменка Юлія Герасимова кілька років тому стала найпопулярнішою волейболісткою України. Її впізнавали у багатьох країнах світу.

Останнім часом про Герасимову стало набагато менше інформації. Розповідаємо, де зараз одеситка, у матеріалі Новини.LIVE.

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Юлія Герасимова набула світової популярності на початку 2022 року. Її волейбольна команда "Прометей" із Кам'янського (Дніпропетровська область — Ред.) боролася у четвертому турі Ліги чемпіонів проти польського "Девелопресу". Під час однієї з технічних перерв Герасимова на лаві запасних задерикувато підбадьорювала партнерок по команді.

Її танці та добродушні жести потрапили у кадр відеооператора. Цей уривок виклали в соцмережі, і на Герасимову стала популярною. Ролик за рік набрав у TikTok понад 30 млн переглядів.

Де зараз Герасимова?

Влітку минулого року волейболістка перейшла до польської команди "Ролески" з Тарнува. Українка допомогла клубу здобути перемогу у першій лізі та повернутися до елітного дивізіону.

Юлія Герасимова у житті. Фото: Instagram

Спортсменка є шестиразовою переможницею чемпіонату України, триразовою володаркою національного Кубка та чемпіонкою Євроліги.

Наразі 33-річна Герасимова виступає за румунський "Рапід". У її сторінки в Instagram 562 тисячі передплатників. Юлія сумує за домом, старанно працює на тренуваннях і віддає всі сили під час матчів. У вільний час любити прогулятися Бухарестом.

Юлія Герасимова у відпустці. Фото: Instagram

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