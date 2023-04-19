Девушка Неймара ждет ребенка: фото подруги игрока "ПСЖ"
Лидер сборной Бразилии Неймар скоро снова станет отцом. Футболист французского "ПСЖ" и его девушка Бруна Бьянкарди ждут ребенка.
Пара официально подтвердила беременность Бьянкарди в Instagram-аккаунте Неймара.
Бразильский форвард французского "ПСЖ" готовится стать отцом во второй раз в жизни. 31-летний футболист опубликовал фотосессию с беременной подругой Бруной Бьянкарди. На опубликованных фотографиях влюбленные улыбаются и обнимают друг друга.
"Мы мечтаем о твоем рождении, планируем его. Понимание, что ты уже здесь, чтобы стать символом нашей любви, делает нас намного счастливее.
Ты будешь жить в прекрасной семье, с братом, бабушкой и дедушкой, тетушками и тетушками, которые тебя так любят! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!" — написал Неймар.
Сообщение лидера сборной Бразилии прокомментировали другие игроки "селесао" и "ПСЖ". Среди них оказались Ришарлисон, Винисиус и Марко Верратти.
Что известно о девушке Неймара?
Впервые Неймар стал отцом еще в возрасте 19 лет. Его подруга Бруна Маркезини была на два года младше футболиста. Сына назвали Давид Лукка да Силва Сантос.
Неймар и Бруна Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Первый раз вместе они появились на публике зимой 2022 года. Нынешняя избранница Неймара является популярной моделью, ей 28 лет. В прошлом году влюбленные поссорились и расстались, но быстро поняли, что сделали ошибку.
Известно, что Бруна является еще и модельером. Девушка строит успешную карьеру дизайнера в родном Сан-Паулу и прощает Неймару все выходки бразильца.
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