Девушка Неймара ждет ребенка — фото подруги игрока ПСЖ

Неймар и Бруна Бьянкарди станут родителями. Фото: Instagram

Лидер сборной Бразилии Неймар скоро снова станет отцом. Футболист французского "ПСЖ" и его девушка Бруна Бьянкарди ждут ребенка.

Пара официально подтвердила беременность Бьянкарди в Instagram-аккаунте Неймара.

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Бразильский форвард французского "ПСЖ" готовится стать отцом во второй раз в жизни. 31-летний футболист опубликовал фотосессию с беременной подругой Бруной Бьянкарди. На опубликованных фотографиях влюбленные улыбаются и обнимают друг друга.

Неймар и Бруна Бьянкарди. Фото: Instagram

"Мы мечтаем о твоем рождении, планируем его. Понимание, что ты уже здесь, чтобы стать символом нашей любви, делает нас намного счастливее.

Ты будешь жить в прекрасной семье, с братом, бабушкой и дедушкой, тетушками и тетушками, которые тебя так любят! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!" — написал Неймар.

Сообщение лидера сборной Бразилии прокомментировали другие игроки "селесао" и "ПСЖ". Среди них оказались Ришарлисон, Винисиус и Марко Верратти.

Неймар и Бруна Бьянкарди. Фото: Instagram

Что известно о девушке Неймара?

Впервые Неймар стал отцом еще в возрасте 19 лет. Его подруга Бруна Маркезини была на два года младше футболиста. Сына назвали Давид Лукка да Силва Сантос.

Неймар и Бруна Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Первый раз вместе они появились на публике зимой 2022 года. Нынешняя избранница Неймара является популярной моделью, ей 28 лет. В прошлом году влюбленные поссорились и расстались, но быстро поняли, что сделали ошибку.

Девушка Неймара Бруна Бьянкарди. Фото: Instagram

Известно, что Бруна является еще и модельером. Девушка строит успешную карьеру дизайнера в родном Сан-Паулу и прощает Неймару все выходки бразильца.

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