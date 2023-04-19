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Дівчина Неймара чекає на дитину: фото подруги гравця "ПСЖ"

19 квітня 2023 11:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дівчина Неймара чекає на дитину — фото подруги гравця ПСЖ
Неймар та Бруна Б'янкарді стануть батьками. Фото: Instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Бразилії Неймар незабаром знову стане батьком. Футболіст французького "ПСЖ" та його дівчина Бруна Б'янкарді чекають на дитину.

Пара офіційно підтвердила вагітність Б'янкарді в Instagram-акаунті Неймара.

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Бразильський форвард французького "ПСЖ" готується стати батьком вдруге у житті. 31-річний футболіст опублікував фотосесію із вагітною подругою Бруною Б'янкарді. На опублікованих фотографіях закохані посміхаються та обіймають один одного.

Неймар та Бруна Б'янкарді
Неймар та Бруна Б'янкарді. Фото: Instagram

"Ми мріємо про твоє народження, плануємо його. Розуміння, що ти вже тут, щоб стати символом нашого кохання, робить нас набагато щасливішими.

Ти житимеш у прекрасній родині, з братом, бабусею та дідусем, тітоньками та тітоньками, які тебе так люблять! Приходь швидше, синку, ми на тебе чекаємо!" — написав Неймар.

Повідомлення лідера збірної Бразилії прокоментували інші гравці "селесао" та "ПСЖ". Серед них опинилися Рішарлісон, Вінісіус та Марко Верратті.

Неймар та Бруна Б'янкарді
Неймар та Бруна Б'янкарді. Фото: Instagram

Що відомо про дівчину Неймара?

Вперше Неймар став батьком ще у віці 19 років. Його подруга Бруна Маркезіні була на два роки молодшою за футболіста. Сина назвали Давид Лукка і Сілва Сантос.

Неймар та Бруна Б'янкарді зустрічаються із серпня 2021 року. Вперше разом вони з'явилися на публіці взимку 2022 року. Нинішня обраниця Неймара є популярною моделлю їй 28 років. Минулого року закохані посварилися та розлучилися, але швидко зрозуміли, що зробили помилку.

Бруна Б'янкарді
Дівчина Неймара Бруна Б'янкарді. Фото: Instagram

Відомо, що Бруна є ще й модельєром. Дівчина будує успішну кар'єру дизайнера у рідному Сан-Паулу та прощає Неймару всі вибрики бразильця.

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