Дівчина Неймара чекає на дитину — фото подруги гравця ПСЖ

Неймар та Бруна Б'янкарді стануть батьками. Фото: Instagram

Лідер збірної Бразилії Неймар незабаром знову стане батьком. Футболіст французького "ПСЖ" та його дівчина Бруна Б'янкарді чекають на дитину.

Пара офіційно підтвердила вагітність Б'янкарді в Instagram-акаунті Неймара.

Читайте також:

Бразильський форвард французького "ПСЖ" готується стати батьком вдруге у житті. 31-річний футболіст опублікував фотосесію із вагітною подругою Бруною Б'янкарді. На опублікованих фотографіях закохані посміхаються та обіймають один одного.

Неймар та Бруна Б'янкарді. Фото: Instagram

"Ми мріємо про твоє народження, плануємо його. Розуміння, що ти вже тут, щоб стати символом нашого кохання, робить нас набагато щасливішими.

Ти житимеш у прекрасній родині, з братом, бабусею та дідусем, тітоньками та тітоньками, які тебе так люблять! Приходь швидше, синку, ми на тебе чекаємо!" — написав Неймар.

Повідомлення лідера збірної Бразилії прокоментували інші гравці "селесао" та "ПСЖ". Серед них опинилися Рішарлісон, Вінісіус та Марко Верратті.

Неймар та Бруна Б'янкарді. Фото: Instagram

Що відомо про дівчину Неймара?

Вперше Неймар став батьком ще у віці 19 років. Його подруга Бруна Маркезіні була на два роки молодшою за футболіста. Сина назвали Давид Лукка і Сілва Сантос.

Неймар та Бруна Б'янкарді зустрічаються із серпня 2021 року. Вперше разом вони з'явилися на публіці взимку 2022 року. Нинішня обраниця Неймара є популярною моделлю їй 28 років. Минулого року закохані посварилися та розлучилися, але швидко зрозуміли, що зробили помилку.

Дівчина Неймара Бруна Б'янкарді. Фото: Instagram

Відомо, що Бруна є ще й модельєром. Дівчина будує успішну кар'єру дизайнера у рідному Сан-Паулу та прощає Неймару всі вибрики бразильця.

Нагадаємо, капітан збірної України Андрій Ярмоленко може змінити клуб, але про повернення до "Динамо" поки не йдеться.

У португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми у Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігес. Лідер "Аль-Насра" знову опинився у центрі скандалу. Під час матчу проти "Аль-Хіляля" Роналду застосував задушливий прийом стосовно суперника.

Український півзахисник Руслан Маліновський став запасним гравцем "Марселя". Тренер команди пояснив це рішення.

Стало відомо, хто може стати наступним суперником Олександра Усика після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі.