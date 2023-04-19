Кейн и Холанд могут перейти в ПСЖ — французы готовят большие деньги

Харри Кейн в матче за "Тоттенхэм". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Руководство французского "ПСЖ" намерено обновить линию атаки команды во время летнего трансферного окна. В Париж переедет как минимум один топ-форвард мира.

В "ПСЖ" уже приготовили список приоритетных целей, сообщает Le Parisien.

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В "ПСЖ" хотят избавиться от бразильца Неймара, который может больше не сыграть ни одного матча за французскую команду. Несколько недель назад он принял решение согласиться на операцию на правом колене. В нынешнем сезоне бразилец уже не выйдет на поле.

Также велика вероятность ухода из клуба Лионеля Месси. В услугах аргентинца заинтересованы несколько команд, а сам он склоняется к варианту возвращения в "Барселону".

Кого купит "ПСЖ"?

Руководство "ПСЖ" уже подготовило список потенциальных новичков команды. Одним из них может стать лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Английский клуб не захочет отпускать свою звезду, так что в "ПСЖ" готовы выплатить клаусулу за футболиста и убедить его в необходимости переезда в Париж.

Эрлинг Холанд в "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith

Также французы хотят подписать капитана сборной Англии Харри Кейна. "Тоттенхэм" не сможет удержать своего форварда, который давно хочет выиграть какой-нибудь трофей. "ПСЖ" готов заплатить за футболиста 100 млн евро.

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