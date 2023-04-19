Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кейн и Холанд могут перейти в "ПСЖ": французы готовят большие деньги arrow

Кейн и Холанд могут перейти в "ПСЖ": французы готовят большие деньги

19 апреля 2023 18:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн и Холанд могут перейти в ПСЖ — французы готовят большие деньги
Харри Кейн в матче за "Тоттенхэм". Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство французского "ПСЖ" намерено обновить линию атаки команды во время летнего трансферного окна. В Париж переедет как минимум один топ-форвард мира. 

В "ПСЖ" уже приготовили список приоритетных целей, сообщает Le Parisien

Читайте также:

Через несколько месяцев "ПСЖ" ждет реконструкция состава. Владельцы клуба разочарованы очередным провалом в Лиге чемпионов, а также неуверенной игрой в национальном первенстве и Кубке Франции. 

В "ПСЖ" хотят избавиться от бразильца Неймара, который может больше не сыграть ни одного матча за французскую команду. Несколько недель назад он принял решение согласиться на операцию на правом колене. В нынешнем сезоне бразилец уже не выйдет на поле. 

Также велика вероятность ухода из клуба Лионеля Месси. В услугах аргентинца заинтересованы несколько команд, а сам он склоняется к варианту возвращения в "Барселону". 

Кого купит "ПСЖ"?

Руководство "ПСЖ" уже подготовило список потенциальных новичков команды. Одним из них может стать лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Английский клуб не захочет отпускать свою звезду, так что в "ПСЖ" готовы выплатить клаусулу за футболиста и убедить его в необходимости переезда в Париж. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд в "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith

Также французы хотят подписать капитана сборной Англии Харри Кейна. "Тоттенхэм" не сможет удержать своего форварда, который давно хочет выиграть какой-нибудь трофей. "ПСЖ" готов заплатить за футболиста 100 млн евро. 

Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасным игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас