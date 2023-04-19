Кейн та Холанд можуть перейти до ПСЖ — французи готують великі гроші

Харрі Кейн у матчі за "Тоттенгем". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Керівництво французького "ПСЖ" має намір оновити лінію атаки команди під час літнього трансферного вікна. До Парижа переїде щонайменше один топфорвард світу.

У "ПСЖ" вже приготували перелік пріоритетних цілей, повідомляє Le Parisien.

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У "ПСЖ" хочуть позбавитися бразильця Неймара, який може більше не зіграти жодного матчу за французьку команду. Кілька тижнів тому він вирішив погодитися на операцію на правому коліні. Нинішнього сезону бразилець уже не вийде на поле.

Також велика ймовірність відходу з клубу Ліонеля Мессі. У послугах аргентинця зацікавлені кілька команд, а сам він схиляється до повернення до "Барселони".

Кого придбає "ПСЖ"?

Керівництво "ПСЖ" вже підготувало список потенційних новачків команди. Одним із них може стати лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд. Англійський клуб не захоче відпускати свою зірку, тож у "ПСЖ" готові виплатити клаусулу за футболіста і переконати його у необхідності переїзду до Парижа.

Ерлинг Холанд в "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith

Також французи хочуть підписати капітана збірної Англії Харрі Кейна. "Тоттенхем" не зможе втримати свого форварда, який давно хоче виграти якийсь трофей. "ПСЖ" готовий заплатити за футболіста 100 млн євро.

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