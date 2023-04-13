Фьюри выбрал новых соперников — есть ли Усик в списке

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Google

Известный промоутер Боб Арум рассказал о потенциальных соперниках боксера Тайсона Фьюри. Британец рассматривает сразу несколько кандидатур для следующего поединка.

Фьюри планирует выйти на ринг в 2023 году один или два раза, сообщает Boxing Scene.

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Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен был противостоять Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако соперники не сумели договориться о поединке, который мог состояться в конце апреля. 34-летний Фьюри остался обладателем чемпионского пояса по версии WBC.

Тайсон Фьюри отдыхает перед боем. Фото: Google

Список претендентов на бой с Тайсоном

При этом британский боксер пока не собирается завершать карьеру. Его команда уже ищет нового соперника, а сам Фьюри размышляет над несколькими предложенными ему кандидатурами.

"Необходим соперник, которого знает весь мир. Это может быть Джо Джойс. Однако для начала надо дождаться результат его боя против китайского спортсмена. Если Джойс победит, его поединок с Тайсоном может состояться уже летом.

Другим претендентом является Энди Руисом. Окончательного решения пока нет. Мы планируем обсуждать этот вопрос с Тайсоном уже на следующей неделе. Следующий бой будет интересным в любом случае", — объяснил Боб Арум.

Джо Джойс завоевал пояс WBO. Фото: Google

Уже 15 апреля в Лондоне пройдет поединок обладателя временного пояса по версии WBO Джо Джойс с Чжаном Чжилеем (24-1-1, 19 КО) из Китая.

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