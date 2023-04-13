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Фьюри выбрал новых соперников: есть ли Усик в списке

13 апреля 2023 17:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри выбрал новых соперников — есть ли Усик в списке
Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный промоутер Боб Арум рассказал о потенциальных соперниках боксера Тайсона Фьюри. Британец рассматривает сразу несколько кандидатур для следующего поединка. 

Фьюри планирует выйти на ринг в 2023 году один или два раза, сообщает Boxing Scene

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Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен был противостоять Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако соперники не сумели договориться о поединке, который мог состояться в конце апреля. 34-летний Фьюри остался обладателем чемпионского пояса по версии WBC. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри отдыхает перед боем. Фото: Google

Список претендентов на бой с Тайсоном

При этом британский боксер пока не собирается завершать карьеру. Его команда уже ищет нового соперника, а сам Фьюри размышляет над несколькими предложенными ему кандидатурами. 

"Необходим соперник, которого знает весь мир. Это может быть Джо Джойс. Однако для начала надо дождаться результат его боя против китайского спортсмена. Если Джойс победит, его поединок с Тайсоном может состояться уже летом.

Другим претендентом является Энди Руисом. Окончательного решения пока нет. Мы планируем обсуждать этот вопрос с Тайсоном уже на следующей неделе. Следующий бой будет интересным в любом случае", — объяснил Боб Арум.

Джо Джойс
Джо Джойс завоевал пояс WBO. Фото: Google

Уже 15 апреля в Лондоне пройдет поединок обладателя временного пояса по версии WBO Джо Джойс с Чжаном Чжилеем (24-1-1, 19 КО) из Китая.

Напомним, стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Вскоре после этого Усик и его супруга опубликовали прощальное фото из аэропорта. 

В "Баварии" произошел скандал с участием Садио Мане, который теперь наверняка покинет немецкую команду. 

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, в какой команде выиграет Лигу чемпионов. 

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