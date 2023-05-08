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Карьера Мудрика резко изменится: "Челси" приготовил сюрприз

8 мая 2023 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Карьера Мудрика резко изменится — Челси приготовил сюрприз
Михаил Мудрик в матче с "Борнмутом". Фото: REUTERS/Ian Walton
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Фрэнк Лэмпард отработает еще несколько недель на посту исполняющего обязанности главного тренера "Челси". В ближайшее время руководство клуба представит нового наставника. 

Согласно информации The Athletic, на "Стэмфорд Бридж" уже договорились с новым тренером. 

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Руководство "Челси" заручилось устным согласием Маурисио Почеттино, который и станет новым главным тренером "синих". Аргентинец уже уладил детали контракта с клубом. Официально о назначении 51-летнего специалиста будет объявлено в ближайшее время. 

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино во время интервью. Скриншот YouTube

Фрэнк Лэмпард продолжит выполнять обязанности наставника "Челси" в четырех матчах, которые лондонцы проведут в этом сезоне. В минувшие выходные "синие" одержали первую победу в АПЛ под руководством Лэмпарда в этом сезоне. Команда обыграла на выезде "Борнмут" со счетом 3:1. 

Соперники "Челси" в сезоне 2022/2023 

  • 13.05 "Челси" — "Ноттингем Форрест" 
  • 21.05 "Манчестер Сити" — "Челси" 
  • 25.05 "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 
  • 28.05 "Челси" — "Ньюкасл" 

Благодаря победе над "Борнмутом" лондонский "Челси" сохранил прописку в элитном дивизионе АПЛ. "Синим" не грозит понижение в классе. 

Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн". 

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