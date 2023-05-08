Усик и Шевченко поучаствовали в уникальном соревновании

Усик и Шевченко на рыбалке. Скриншот YouTube

Два легендарных украинских спортсмена Андрей Шевченко и Александр Усик с пользой провели совместный досуг. Бывший тренер сборной Украины по футболу и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе сходили на рыбалку.

Улов двух рыбаков можно увидеть на странице Василия Ломаченко в Instagram.

Читайте также:

Александр Усик и Андрей Шевченко отметили год с момента основания глобальной инициативы United24, амбассадорами которой являются оба спортсмена. После этого они вместе решили отправиться на рыбалку.

Солидный улов Усика и Шевченко

Спортсмены тепло оделись и подготовили профессиональное оборудования для ловли щуки. Тяжелую работу взял на себя Усик, а Шевченко морально поддерживал товарища.

"Да мы нормально рыбы наловили. Ловили щуку, выпускали назад, загадывали желания. Их получилось много. Почти всем щукам загадал только одно желания. Скоро проверим, выполнят они его или все это просто сказка", — рассказал Александр Усик.

На втором опубликованном видео спортсмены демонстрируют часть улова. Шевченко держит удочку, в руках у Александра сачок с щукой. Довольны рыбаки шутят и поют, призывая оператора с камерой зафиксировать улов.

Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".

Братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".