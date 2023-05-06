Усик – Дюбуа: бой выставлен на промоутерские торги, но сценария Фьюри не будет

Украинский боксер пока не знает даты нового боя. Фото: УНИАН/Валерий Белокрыл

Дедлайн, установивший WBA для переговоров, чтобы представители Усика и Дюбуа согласовали контракт на титульный поединок, прошел. Теперь титульный поединок выставлен на промоутерские торги.

Об этом промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал Boxing Social .

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По словам функционера, сторона украинца ждет, когда WBA назначит день промоутерских торгов. Тем временем прилагаются усилия по достижению соглашения.

WBA предоставила 30 дней для переговоров, чтобы представители боксеров согласовали контракт на титульный поединок Усик — Дюбуа. Однако промоутеры не сумели прийти к согласию до 2 мая.

Где пройдет бой Усика и Дюбуа

Добавим, что место боя тоже еще не определено. Усика стремится провести бой в Польше, где украинец будет иметь мощную поддержку от соотечественников.

Представители Дюбуа настаивают на проведении поединка в Великобритании. Впрочем, сам украинец якобы не прочь поехать на Туманный Альбион, с которым у него связаны приятные воспоминания.

‼️ Eddie Hearn был уверен, что разговоры являются позитивными с Сауди в качестве Anthony Joshua v. Конкретные офисы, начиная с этого периода. AJ said, '100% I'm in to fight Wilder.'” [ @Boxing_Social ] pic.twitter.com/9vbgvc59aD — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 3, 2023

Ранее Красюк успокоил всех, что поединок организуется WBA (Всемирная боксерская ассоциация), поэтому повторения сценария с переговорами о бое за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри не будет.

"Различие между переговорами с Фьюри и Дюбуа состоит в том, что во втором случае бой организуется руководящим органом. Так что если мы не найдем решения и до конца срока контракт не будет подписан, то будут промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок", — объяснил Красюк.

Красюк также сообщил, что лучше было бы провести поединок в конце июля или начале августа. Если украинский боксер сможет защитить титулы, тогда открывается дорога на фантастический турнир четырех в Саудовской Аравии, который, запланированный на декабрь Шейхи, уже приготовили космические гонорары для топ-звезд хевивейта.

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