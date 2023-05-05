Лунін і Трубін можуть опинитися в одному італійському клубі

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: УНІАН

Одразу два голкіпери збірної України опинилися у списку потенційних трансферів одного з клубів італійської Серії А. Анатолій Трубін та Андрій Лунін можуть кардинально змінити вектор розвитку кар'єри.

Українськими футболістами цікавиться міланський "Інтер", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Влітку 2023 року "Інтер" буде змушений продати свого основного голкіпера Андре Онана. Вихованець каталонської футбольної академії "Ла Масія" переїде до англійської Прем'єр-ліги. У його послугах зацікавлені одразу кілька клубів, включаючи "Манчестер Юнайтед" та "Челсі".

"Нерадзуррі" хочуть отримати за Онана щонайменше 40 млн євро. Частина цієї суми буде витрачена на нового голкіпера, який має бути молодим та перспективним. В "Інтері" вже склали список потенційних новачків команди. Серед кандидатів опинилися два українські футболісти.

Інтерес до українців

Андрій Лунін за кілька місяців піде з мадридського "Реала". Голкіперу не вдається виграти конкуренцію у Тібо Куртуа. "Королівський клуб" хоче віддати українця в оренду, але може розглянути інші варіанти.

Анатолій Трубін ловить м'яч. Фото: УНІАН

Анатолій Трубін вже попередив керівництво "Шахтаря" про своє бажання перейти до одного з європейських клубів. "Гірники" намагатимуться виручити за нього не менше 10 млн євро. Конкурентом "Інтера" стане іспанська "Севілья".

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