Цыганков продолжает удивлять: какую пользу украинец принес "Жироне" в игре с "Мальоркой"

Игроки "Жироны" радуются взятию врага соперника. Фото: Twitter/Girona FC

Вечером 4 мая состоялся матч 33 тура Ла Лиги, в котором "Жирона" обыграла "Мальорку" со счетом 2:1. Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле почти весь матч и принял участие в обоих голах своей команды.

Подробнее об игре Цыганкова в материале Новини.LIVE.

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Каталонцы атаковали преимущественно правым флангом (48% атак), где Цыганков эффективно взаимодействовал с Мартинесом и Мартином. Украинец прибавлял скорости комбинационной игре попытками обыграться в "стенку".

Хозяевам очень помогли стандарты от Цыганкова. Виктор дважды нашел точными навесами Кастельяноса: первый удар форварда оказался неточным, а второй парировал голкипер. Одна из подач спровоцировала хаос в штрафной гостей, чем воспользовался Эспиноза. Мяч впервые оказался в воротах "Мальорки".

Победный гол забили тоже благодаря украинцу. Виктор отдал предголевой пас на Мартина, подавшего с фланга на дальнюю штангу.

По итогам матча статистические порталы WhoScored и SofaScore достаточно высоко оценили игру украинца – он получил от обоих источников отметку 7,3.

За 91 минуту на поле 25-летний украинец сделал 73 касания мяча, отдал 39 точных передач из 49 (80%), в том числе 4 ключевых, сделал 4 точных навеса из 7, создал 1 голевой момент, ни разу не пробил по воротах, провел 1 удачную обводку при 1 попытке, заработал 3 фола, 1 раз оказался в офсайде и дважды отобрал мяч.

В шаге от еврокубков

В другом матче игрового дня "Севилья" сумела одержать волевую победу над "Эспаньолом" (3:2).

Одержав третью победу подряд, "Жирона" набрала 47 очков, вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.

"Жирона" – "Мальорка" – 2:1

Голы: Бернардо, 45+4, Кастельянос, 84 – Мурики, 80 (пен).

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