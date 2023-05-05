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Циганков продовжує дивувати: яку користь українець приніс "Жироні" в грі з "Мальоркою"

5 травня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Циганков продовжує дивувати: яку користь українець приніс "Жироні" в грі з "Мальоркою"
Гравці "Жирони" радіють взяттю ворі суперника. Фото: Twitter/Girona FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ввечері 4 травня відбувся матч 33 туру Ла Ліги, в якому "Жирона" обіграла "Мальорку" з рахунком 2:1. Український хавбек Віктор Циганков вийшов у основному складі та провів на полі майже весь матч та взяв участь в обох голах своєї команди.

Докладніше про гру Циганкова в матеріалі Новини.LIVE.

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Каталонці атакували переважно правим флангом (48% атак), де Циганков ефективно взаємодіяв із Мартінесом та Мартіном. Українець додавав швидкості комбінаційній грі спробами обігратися у "стінку".

Господарям дуже допомогли стандарти від Циганкова. Віктор двічі знайшов влучними навісами Кастельяноса: перший удар форварда виявився неточним, а другий парирував голкіпер. Одна з подач спровокувала хаос у штрафному майданчику гостей, чим скористався Еспіноза. М'яч вперше опинився у воротах "Мальорки".

Переможний гол забили теж завдяки українцю. Віктор віддав передгольовий пас на Мартіна, який подав з флангу на дальню штангу.

За підсумками матчу статистичні портали WhoScored та SofaScore досить високо оцінили гру українця – він отримав від обох джерел оцінку 7,3.

За 91 хвилину на полі 25-річний українець зробив 73 торкання м'яча, віддав 39 точних передач з 49 (80%), у тому числі 4 ключові, зробив 4 точні навіси з 7, створив 1 гольовий момент, жодного разу не пробив по воротах, провів 1 вдале обведення при 1 спробі, заробив 3 фоли, 1 раз опинився в офсайді та двічі відібрав м'яч.

У кроці від єврокубків

В іншому матчі ігрового дня "Севілья" зуміла здобути вольову перемогу над "Еспаньолом" (3:2).

Здобувши третю перемогу поспіль, "Жирона" набрала 47 очок, вийшла на 7-му позицію і всерйоз включилася в боротьбу за зону єврокубків.

"Жирона" – "Мальорка" – 2:1

Голи: Бернардо, 45+4, Кастельянос, 84 – Мурікі, 80 (пен).

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