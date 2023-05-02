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Футболистка из США пожаловалась на слишком большую грудь: фото

2 мая 2023 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболистка из США пожаловалась на слишком большую грудь: фото
Сидни Леру во дворе своего дома. Фото: instagram.com/sydneyleroux/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Нападающая команды "Эйнджел Сити" из Калифорнии Сидни Леру не понравился слишком большой бюст, которым ее героиню наделили в спортивном симуляторе. Чемпионка мира по футболу-2015 среди женщин попросила разработчиков игры "внести коррективы". 

Леру высмеяла собственный "аватар" на странице в Twitter

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Футболистка сборной США Сидни Леру обвинила разработчика спортивных игры EA Sports в том, что ей сделали слишком большой бюст в последней версии популярного симулятора. 32-летняя нападающая с иронией отреагировала на изменения, которые произошли с ее аватаром за последние годы. 

Сидни Леру
Сидни Леру демонстрирует фигуру. Фото: instagram.com/sydneyleroux/

Слишком женственный персонаж

Сидни Леру опубликовала фотографии своих персонажей в играх FIFA 16 и в FIFA 23. Девушка написала, что разработчики спортивного симулятора научились разве что пугать ее детей.

Персонаж Леру образца семилетней давности мало похож на живого человека. А вот "свежий" аватар Сидни может своим видом отвлечь от игры в футбол.

"Семь лет назад ребята из EA Sports рисовали нас похожими друг на друга, но не на живых людей. Они провели работу над ошибками и теперь добавили мне повязку на голову, косу, татуировку на шее и слишком выщипанные брови. И польстили слишком большим размером груди. Парни, просто сделайте мой бюст меньше и наденьте на меня другую футболку. Брови можете оставить без изменений", — написала Сидни Леру. 

Сидни Леру
Персонажи Сидни Леру в игре. Скриншот twitter.com/sydneyleroux

На странице футболистки в Twitter стали появляться персонажи других женщин из мира футбола. Леру запустила тренд, суть которого — указать разработчикам игр на ошибки при создании аватаров и вместе посмеяться над ситуацией. 

Сидни Леру
 Фотосессия Сидни Леру. Фото: instagram.com/sydneyleroux/

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