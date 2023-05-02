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Футболістка зі США поскаржилася на занадто великі груди: фото

2 травня 2023 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболістка зі США поскаржилася на занадто великі груди: фото
Сідні Леру у дворі свого будинку. Фото: instagram.com/sydneyleroux/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нападниця команди "Ейнджел Сіті" з Каліфорнії Сідні Леру не сподобався надто великий бюст, яким її героїню наділили у спортивному симуляторі. Чемпіонка світу з футболу-2015 серед жінок попросила розробників гри "внести корективи".

Леру висміяла власний "аватар" на сторінці у Twitter.

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Футболістка збірної США Сідні Леру звинуватила розробників спортивних ігор EA Sports у тому, що їй зробили занадто великий бюст в останній версії популярного симулятора. 32-річна нападниця з іронією відреагувала на зміни, що сталися з її аватаром за останні роки.

Сідні Леру
Сідні Леру демонструє фігуру. Фото: instagram.com/sydneyleroux/

Занадто жіночний персонаж

Сідні Леру опублікувала фотографії своїх персонажів в іграх FIFA 16 та у FIFA 23. Дівчина написала, що розробники спортивного симулятора навчилися хіба що лякати її дітей.

Персонаж Леру зразка семирічної давності мало схожий на живу людину. А ось "свіжий" аватар Сідні може своїм виглядом відволікти від гри у футбол.

"Сім років тому хлопці з EA Sports малювали нас схожими одну на одну, але не на живих людей. Вони провели роботу над помилками й тепер додали мені пов'язку на голову, косу, татуювання на шиї та занадто вищипані брови. І потішили занадто великим розміром грудей. "Хлопці, просто зробіть мій бюст менше й одягніть на мене іншу футболку. Брові можете залишити без змін", — написала Сідні Леру.

Сідні Леру
Персонажі Сідні Леру у грі. Скріншот twitter.com/sydneyleroux

На сторінці футболістки у Twitter стали з'являтися персонажі інших жінок зі світу футболу. Леру запустила тренд, суть якого — вказати розробникам ігор на помилки під час створення аватарів і разом посміятися з ситуації.

Сідні Леру
Фотосесія Сідні Леру. Фото: instagram.com/sydneyleroux/

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