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Бекхэм отмечает 48-летие: как Виктория и дети поздравили звезду футбола

2 мая 2023 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бекхэм отмечает 48-летие: как Виктория и дети поздравили звезду футбола
Дэвид и Виктория Бекхэм на семейном ужине. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Владелец американской футбольной команды "Интер Майами" Дэвид Бекхэм празднует свой 48 день рождения. На семейном торжестве собрались сам именинник, его супруга Виктория и дети звездной пары. 

Виктория Бекхэм поделилась фотографиями праздника на своей официальной странице в Instagram

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Уже много  лет Дэвид Бекхэм считается иконой стиля, миллионы людей постоянно обсуждают его новые образы. В последние годы бывший полузащитник сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" стал более сдержан при выборе гардероба. 

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм с сыновьями. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Семейные поздравления

Бекхэм стал проводить больше времени с семьей, особенно это касается супруги экс-футболиста и его младших детей. Старшие сыновья Бекхэма уже покинули отчий дом и видятся с мамой и папой достаточно редко. 

Союз Дэвида и Виктории Бекхэм остается нерушимым много лет. Они подают пример счастливой пары, и в день рождения главы семейства появились фотодоказательства того, что любовь между супругами не угасла. 

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм с детьми. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм поделилась нежными и трогательными видео и фото. На одном из них она кружится в танце с мужем, на другом — лежит у его ног и благодарит любимого человека за долгие годы семейного счастья. 

Остается пожелать имениннику долгих лет здоровья, ведь все остальное у него уже есть. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

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