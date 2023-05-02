Зинченко против Мудрика: анонс матча "Арсенала" и "Челси"

Зинченко утешает Жезуса. Фото: REUTERS/Phil Noble

В центральном матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" примет "Челси". В составе обеих лондонских команд на поле могут выйти украинские футболисты.

Зинченко будет противостоять Мудрику в игре, которое может повлиять на исход чемпионской гонки, сообщает портал Новини.LIVE.

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Впервые за несколько месяцев "канониры" позволили "Манчестер Сити" вырваться на первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты сохраняет математические шансы на чемпионский титул и может ненадолго возглавить турнирку в случае победы над кризисным "Челси".

Где и когда смотреть матч АПЛ "Арсенал" — "Челси"

Во вторник, второго мая, в 22:00 состоится Лондонское дерби на стадионе "Эмирэйтс". Футболистов "Арсенала" и "Челси" выведет на поле арбитр Роберт Джонс.

Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Ситуация в "Арсенале"

В случае победы над "Челси" подопечные Микеля Артеты вернутся на первое место в АПЛ и опередят "МанСити" на два очка. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть два матча в запасе. Не исключено, что игроки "Арсенала" получат только моральное удовлетворение от победы в дерби. Но и эти три очка "канонирам" никто не гарантировал.

"Арсеналу" откровенно не хватило сил на конец сезона. Три ничьи подряд с не очень сильными соперниками и очередное поражение от "Сити" предопределили спуск лондонцев на второе место в таблице. Впереди еще ряд сложных матчей. Кадровая ситуация в "Арсенале" тоже не внушает оптимизма. Травмирован основной защитник Салиба, а Томиясу и Эльнени в этом сезоне уже не выйдут на поле.

Ситуация в "Челси"

Болельщики "синих" почти перестали критиковать команду. На это не осталось сил. Нынешний сезон стал одним из самых неудачных в истории лондонского клуба. И хорошо еще, что команде не грозит вылет.

Мудрик обыграл соперника. Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Челси" проиграл пять матчей под руководством Фрэнка Лэмпарда и сумел забить только один гол. Букмекеры уже принимают ставки на то, удастся ли бывшему полузащитнику привести команду хотя бы к одной победе. В поединке с "Арсеналом" команде Лэмпарда не помогут Маунт, Кулибали, Джеймс и Кукурелья.

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