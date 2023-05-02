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Шовковский может возглавить "Динамо" вместо Луческу на постоянной основе

2 мая 2023 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский может возглавить "Динамо" вместо Луческу на постоянной основе
Александр Шовковский во время интервью. Скриншот из YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу успешно перенес операцию на левом бедре. Румынский наставник начал процесс восстановления.

Не исключено, что Луческу больше не вернется к тренерской карьере, сообщает Sporturilor

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Первого мая наставник "Динамо" Мирча Луческу был прооперирован в Киевском городском ортопедическом центре эндопротезирования, хирургии и реабилитации. Медицинское вмешательство прошло успешно. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу во время матча. Фото: УНИАН

Сомнения Луческу

Румынского наставника оперировал известный профессор Александр Косяков. Он остался доволен результатом процедуры. Тренер "Динамо" останется в больнице на несколько дней, после чего приступит к длительному процессу восстановления.

Согласно информации румынских журналистов, не исключено, что Мирча Луческу решит закончить карьеру наставника. Он уже задумывается о выходе на пенсию, и проблемы со здоровьем могут стать дополнительной мотивацией для досрочного расторжения контракта с "Динамо". 

Исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" является Александр Шовковский. Под его руководством команда выиграла на выезде у харьковского "Металлиста" со счетом 3:1. Следующий поединок "Динамо" проведет в Полтаве против "Ворсклы". 

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