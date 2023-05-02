Шовковский может возглавить "Динамо" вместо Луческу на постоянной основе

Александр Шовковский во время интервью. Скриншот из YouTube

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу успешно перенес операцию на левом бедре. Румынский наставник начал процесс восстановления.

Не исключено, что Луческу больше не вернется к тренерской карьере, сообщает Sporturilor.

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Первого мая наставник "Динамо" Мирча Луческу был прооперирован в Киевском городском ортопедическом центре эндопротезирования, хирургии и реабилитации. Медицинское вмешательство прошло успешно.

Мирча Луческу во время матча. Фото: УНИАН

Сомнения Луческу

Румынского наставника оперировал известный профессор Александр Косяков. Он остался доволен результатом процедуры. Тренер "Динамо" останется в больнице на несколько дней, после чего приступит к длительному процессу восстановления.

Согласно информации румынских журналистов, не исключено, что Мирча Луческу решит закончить карьеру наставника. Он уже задумывается о выходе на пенсию, и проблемы со здоровьем могут стать дополнительной мотивацией для досрочного расторжения контракта с "Динамо".

Исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" является Александр Шовковский. Под его руководством команда выиграла на выезде у харьковского "Металлиста" со счетом 3:1. Следующий поединок "Динамо" проведет в Полтаве против "Ворсклы".

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